Het team van Red Bull Racing is tijdens de lentestop bezig het gewicht van de RB22 omlaag te brengen. Er zou gewerkt worden aan een pakket waarmee enkele kilogrammen zouden verdwijnen, al wordt de echte grote stap, volgens Autoracer, pas verwacht in 2027, wanneer het Oostenrijkse team een nieuw chassis kan introduceren.

Waar de Formule 1-wagens vorig jaar nog minimaal 800 kg moesten wegen, is dat vanaf 2026 verlaagd naar 768 kg. Teams proberen dus naar dat getal toe te werken, want als een auto bijvoorbeeld onder de 768 kg weegt, kan een team zelf ballast aanbrengen op de plekken die zij willen. Daarnaast wil geen enkel team boven de 768 kg uitkomen, want extra gewicht kost nu eenmaal rondetijd.

'Lichtere onderdelen vanaf raceweekend in Silverstone'

Hoeveel de RB22 van Red Bull Racing nu precies te zwaar is, daarover zijn de meningen verdeeld. Zo zijn er berichten dat de wagen 25 kilogram moet verliezen, maar ook stemmen die eerder wijzen op 10 kilogram. Linksom of rechtsom moet de wagen op dieet, en naar verluidt zouden er nieuwe onderdelen onderweg zijn die tijdens het raceweekend in Silverstone verwacht worden. Die onderdelen zouden het pakket ongeveer 5 kilogram lichter moeten maken, waarmee enkele tienden van een seconde kunnen worden gewonnen.

In 2027 wordt grootste stap verwacht

Toch wordt de grootste stap pas in 2027 verwacht. Het Oostenrijkse team kan namelijk pas tijdens de start van het nieuwe seizoen een geheel nieuw chassis opleveren, dat beter op gewicht is dan de RB22. Het lijkt de fundamentele problemen te zijn waar Max Verstappen in Suzuka nog over sprak.

