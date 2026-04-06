Verstappen, socials

'Gewicht RB22 gaat vanaf Silverstone omlaag; grote stap pas in 2027 verwacht'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het team van Red Bull Racing is tijdens de lentestop bezig het gewicht van de RB22 omlaag te brengen. Er zou gewerkt worden aan een pakket waarmee enkele kilogrammen zouden verdwijnen, al wordt de echte grote stap, volgens Autoracer, pas verwacht in 2027, wanneer het Oostenrijkse team een nieuw chassis kan introduceren.

Waar de Formule 1-wagens vorig jaar nog minimaal 800 kg moesten wegen, is dat vanaf 2026 verlaagd naar 768 kg. Teams proberen dus naar dat getal toe te werken, want als een auto bijvoorbeeld onder de 768 kg weegt, kan een team zelf ballast aanbrengen op de plekken die zij willen. Daarnaast wil geen enkel team boven de 768 kg uitkomen, want extra gewicht kost nu eenmaal rondetijd.

'Lichtere onderdelen vanaf raceweekend in Silverstone'

Hoeveel de RB22 van Red Bull Racing nu precies te zwaar is, daarover zijn de meningen verdeeld. Zo zijn er berichten dat de wagen 25 kilogram moet verliezen, maar ook stemmen die eerder wijzen op 10 kilogram. Linksom of rechtsom moet de wagen op dieet, en naar verluidt zouden er nieuwe onderdelen onderweg zijn die tijdens het raceweekend in Silverstone verwacht worden. Die onderdelen zouden het pakket ongeveer 5 kilogram lichter moeten maken, waarmee enkele tienden van een seconde kunnen worden gewonnen.

In 2027 wordt grootste stap verwacht

Toch wordt de grootste stap pas in 2027 verwacht. Het Oostenrijkse team kan namelijk pas tijdens de start van het nieuwe seizoen een geheel nieuw chassis opleveren, dat beter op gewicht is dan de RB22. Het lijkt de fundamentele problemen te zijn waar Max Verstappen in Suzuka nog over sprak.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull Isack Hadjar Silverstone Grand Prix van Groot-Brittannië

Verstappen en Piquet delen kiekjes en vieren paasdagen met gezin

Verstappen en Piquet delen kiekjes en vieren paasdagen met gezin

  • 7 minuten geleden
VIDEO | Van der Zande verwacht ommekeer bij Verstappen: "Red Bull is wel zo'n team" | GPFans Interview Video

VIDEO | Van der Zande verwacht ommekeer bij Verstappen: "Red Bull is wel zo'n team" | GPFans Interview

  • 1 uur geleden
'F1 overweegt terugkeer naar V8-motoren: gesprekken al gaande'

'F1 overweegt terugkeer naar V8-motoren: gesprekken al gaande'

  • 2 uur geleden
  • 6
Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

  • Gisteren 13:15
  • 8
Bottas duidelijk: 'Verstappen is het grootste racetalent'

Bottas duidelijk: 'Verstappen is het grootste racetalent'

  • 3 april 2026 13:18
  • 23
Schoonmoeder Verstappen reageert op Hill: ‘Best gemeen om Max er weer uit te pikken’

Schoonmoeder Verstappen reageert op Hill: ‘Best gemeen om Max er weer uit te pikken’

  • 3 april 2026 12:33
  • 9

Net binnen

12:49
Verstappen en Piquet delen kiekjes en vieren paasdagen met gezin
11:32
Video
VIDEO | Van der Zande verwacht ommekeer bij Verstappen: "Red Bull is wel zo'n team" | GPFans Interview
10:51
'F1 overweegt terugkeer naar V8-motoren: gesprekken al gaande'
09:57
'Mercedes en Red Bull halen motortruc uit, FIA start onderzoek na klacht Ferrari'
08:35
Verstappen, Stroll en meer in actie na afgelasting F1: alle belangrijke autosporten op een rijtje
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen, Stroll en meer in actie na afgelasting F1: alle belangrijke autosporten op een rijtje Autosport op 11, 12, 18 en 19 april

Verstappen, Stroll en meer in actie na afgelasting F1: alle belangrijke autosporten op een rijtje

Vandaag 08:35
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van" upgradepakket rb22

Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"

Gisteren 19:43 1
Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan" Groot verlies bij Mercedes

Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"

Gisteren 14:22 1
Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan bug op suzuka

Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan

4 april 2026 17:36 1
