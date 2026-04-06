Mercedes en Red Bull, evenals de teams die van de Mercedes-power unit gebruikmaken, zouden onder een vergrootglas liggen bij de FIA vanwege een omstreden truc met de energie-uitrol tijdens kwalificatieronden. Beide motorfabrikanten hebben naar verluidt een maas in de wet gevonden om de MGU-K langer op maximaal vermogen te laten draaien, wat pas na de finishlijn leidt tot een tijdelijke blokkade van het elektrische systeem. Ferrari zou inmiddels formeel een klacht hebben ingediend bij de autosportbond over deze handelswijze.

Onder de nieuwe motorreglementen moet de elektrische ondersteuning van 350kW normaal gesproken in stappen van 50kW per seconde worden afgebouwd richting het einde van een recht stuk. Maar liefst zeven seconden voordat je helemaal geen elektrisch vermogen wilt inzetten, moet je dus al afbouwen. Mercedes- en Red Bull Ford-teams slagen er echter in om het systeem direct na de finishlijn in één keer naar 0kW te schakelen. Hiermee maken zij strategisch gebruik van een noodprocedure. Deze zorgt ervoor dat de MGU-K een volledige minuut niet gebruikt kan worden, maar deze heb je in een ronde ná een kwalificatiepoging toch niet nodig. Aangezien dit dus pas na de vliegende ronde gebeurt, levert het tijdwinst op, omdat ze richting de finishlijn langer van het volledige elektrische vermogen gebruik kunnen maken.

Bizarre taferelen op de baan in Japan

De schaduwzijde van deze kwalificatietruc kwam tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Japan pijnlijk aan het licht. Williams-coureur Alex Albon viel op de vrijdag in Suzuka zelfs stil op de baan nadat hij de noodprocedure had ingezet, terwijl Max Verstappen en Kimi Antonelli in de tweede training met zeer lage snelheid door de eerste sector moesten rijden. Verstappen omschreef het probleem zelf als een "glitch", waarbij het toerental van de motor te ver terugvalt als er niet snel genoeg wordt teruggeschakeld. Antonelli, de kampioenschapsleider na overwinningen in China en Japan, kampte in Melbourne ook al met ditzelfde euvel.

Ferrari trekt aan de bel bij de FIA

Bij Ferrari zorgt de vondst van de concurrentie voor veel frustratie. Teambaas Frédéric Vasseur heeft bij de FIA geklaagd dat de truc niet alleen de geest van de reglementen schendt, maar door de grote snelheidsverschillen ook gevaarlijke situaties oplevert, zo laat The Race weten. De Italiaanse renstal volgt zelf wel de voorgeschreven geleidelijke afbouw en verliest daardoor tijd in de slotfase van een snelle ronde. Technisch directeur Enrico Gualtieri zou in gesprek zijn met de autosportbond om deze grijze gebieden, waaronder ook een eerdere discussie over de compressieverhouding van de Mercedes-motor, aan te pakken. De FIA had al wel verduidelijkt dat de MGU-K-blokkade van zestig seconden uitsluitend bedoeld is voor noodsituaties en niet voor strategisch gebruik. Deze maand staan er bijeenkomsten gepland om de mazen in de reglementen te evalueren.