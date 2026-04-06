Alonso looking stressed in front of his Aston Martin F1 car on track with the white Honda logo behind him

'Honda wil betrouwbaarheid power unit aanpakken; update in Miami verwacht'

Alonso looking stressed in front of his Aston Martin F1 car on track with the white Honda logo behind him — Foto: © IMAGO

'Honda wil betrouwbaarheid power unit aanpakken; update in Miami verwacht'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Er lijkt licht aan het einde van de tunnel te zijn bij Honda en Aston Martin. Het team kampt nog altijd met betrouwbaarheidsproblemen en wil flink gebruikmaken van het ‘Additional Development and Upgrade Opportunities’-programma (ADUO), maar hoopt volgens The Race dat de eerste updates het omslagpunt zullen brengen tijdens het raceweekend in Miami.

De FIA heeft het ADUO-programma in 2026 in het leven geroepen. Het systeem is bedoeld om motorfabrikanten te helpen die een te grote achterstand hebben op de snelste power unit. Daarbij geldt dat het verschil tussen de langzaamste en de snelste krachtbron meer dan twee procent moet bedragen. Pas dan krijgt het desbetreffende merk extra ontwikkelingstijd. Daarnaast beoordeelt de FIA de achterstand na elke zes races van het seizoen.

Honda mikt op Miami voor eerste grote verbeteringen

Voor Honda zijn er diverse problemen die opgelost moeten worden, maar de eerste prioriteit lijkt te liggen bij de energiemanagementstrategieën. Dit is het eerste dat volgens het medium naar voren is gekomen, vanwege het gebrek aan testtijd op de baan. Op basis van de raceweekenden die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden, is er een plan opgesteld om het gebruik van de batterijen te optimaliseren. Daarnaast komt Honda met een verbetering op het gebied van betrouwbaarheid, hoewel dit nog niet gegarandeerd is. Het idee is om voor het raceweekend in Miami de eerste grote update mee te nemen, die vooral korte-termijn tegenmaatregelen omvat. Toch is ook het chassis toe aan verbeteringen, zo vertelt chief trackside officer Mike Krack.

'F1 overweegt terugkeer V8-motoren', 'Correlatieproblemen ook in 2026 bij Red Bull' | GPFans Recap Recap

'F1 overweegt terugkeer V8-motoren', 'Correlatieproblemen ook in 2026 bij Red Bull' | GPFans Recap

Stroll lacht om problemen: 'Ons eigen Aston Martin-kampioenschap met Alonso is wel leuk'

Stroll lacht om problemen: 'Ons eigen Aston Martin-kampioenschap met Alonso is wel leuk'

'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'

'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'

Alonso maakt naam eerste kindje wereldkundig en krijgt prachtig cadeau van Formule 1

Alonso maakt naam eerste kindje wereldkundig en krijgt prachtig cadeau van Formule 1

Aston Martin ontdekt buiten Honda meer problemen: 'Op dít gebied zijn we ook niet goed'

Aston Martin ontdekt buiten Honda meer problemen: 'Op dít gebied zijn we ook niet goed'

Bizarre fout Russell en Mercedes blootgelegd, Ricciardo blij met Red Bull-ontslag | GPFans Recap

Bizarre fout Russell en Mercedes blootgelegd, Ricciardo blij met Red Bull-ontslag | GPFans Recap

