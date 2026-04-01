Red Bull-teambaas Laurent Mekies onthult dat veel van de problemen die nu aanwezig zijn in de RB22 te maken hebben met de titelstrijd van afgelopen jaar. De strategie had goed kunnen uitpakken, maar resulteert voorlopig in een situatie waarin Isack Hadjar en Max Verstappen geen potten kunnen breken met de nieuwe auto.

Afgelopen seizoen werd Christian Horner na de Grand Prix van Groot-Brittannië uit zijn functie gezet bij Red Bull Racing. Mekies werd op zijn beurt overgeheveld naar het topteam uit Milton Keynes. Eén van de argumenten voor de wisseling was dat Horner al snel zijn focus had verlegd naar het 2026-project, terwijl Mekies ervoor koos om oude updates nog een tweede leven te geven en Verstappen nog een echte kans te bieden in 2025, in plaats van alles op 2026 te zetten.

Red Bull wilde van 2025 nog een succes maken

In gesprek met de Beyond The Grid-podcast legt Mekies uit dat die tactiek nu zijn tol eist: "We hadden alle reden om, met de nieuwe regels die eraan kwamen voor 2026 en het nieuwe motorproject, te zeggen: 'Weet je wat, laten we opnieuw beginnen. 2025 werkte niet, laten we ons richten op 2026. Je zou gek zijn geweest als je het anders had willen doen.'"

Toch was de stemming binnen het team om eerst de problemen met de RB21 op te lossen, voordat het 2026-project volledig werd omarmd: "Iedereen wilde de problemen van de 2025-auto tot op de bodem uitzoeken en het tij keren. Ja, ze wisten dat daar later een prijs voor betaald zou worden, maar zo sterk is de vechtlust binnen het team."

Mekies wil snel van positie als middenmoter af

De situatie is momenteel wat het is, maar Mekies zegt niet neer te leggen bij een rol in de middenmoot: "Natuurlijk heeft de tijd en energie die we hebben geïnvesteerd in de late push vorig jaar invloed op waar je aan 2026 begint. Natuurlijk betalen we er nu een prijs voor. Gebruiken we dat als excuus? Nee. We zijn niet tevreden met de uitgangspositie, maar we denken dat we door deze moeilijkheden heen zullen komen, net zoals we vorig jaar hebben gedaan. We proberen er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat dit geen overgangsjaar wordt, ondanks de omvang van de uitdaging."

Gerelateerd