Verstappen werkt geheime privétest af, Doornbos kritisch op de Red Bull-coureur | GPFans Recap
De F1 Grand Prix van Japan zit erop en inmiddels zijn we aanbeland in een heuse 'lentestop' wegens de afgelaste races in Djedda en Bahrein. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.
De Formule 1 is momenteel aanbeland in de heuse lentestop, daar de races de komende maand niet doorgaan wegens de omstandigheden in het Midden-Oosten. Het betekent dat er tijd is om de balans op te maken na de veelbewogen eerste races van het jaar, waarin er toch een hoop gebeurd is. Het betekent niet voor Max Verstappen dat hij stilzit. De Nederlander werd namelijk gesignaleerd op de Nürburgring om daar een speciale privétest af te werken in aanloop naar de 24h Nürburgring. Ondertussen is zijn toekomst natuurlijk ook onderwerp van gesprek.
Tsunoda stapt in bij Red Bull Racing vanwege naar huis vertrokken Verstappen
Max Verstappen schittert deze week in afwezigheid tijdens een tweedaagse bandentest van Pirelli op het circuit van Suzuka. Na een zwaar teleurstellend raceweekend in Japan is de regerend wereldkampioen direct naar huis in Monaco vertrokken. Hierdoor neemt reservecoureur Yuki Tsunoda de honneurs waar voor Red Bull Racing tijdens de belangrijke testsessies op het Japanse asfalt. Lees hier het hele artikel over de testrit voor Yuki Tsunoda.
Doornbos kritisch over incident Verstappen: "Dit verwacht je niet van een kampioen"
Voormalig Formule 1-coureur en Ziggo Sport-analist Robert Doornbos heeft zich kritisch uitgelaten over het gedrag van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen weigerde afgelopen donderdag tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Japan vragen te beantwoorden zolang journalist Giles Richards in de ruimte aanwezig was. Doornbos stelt dat de coureur van Red Bull Racing onprofessioneel handelde en zijn team daarmee in verlegenheid bracht. Dat laat de analist weten in The Pit Talk Podcast . Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Robert Doornbos.
Max Verstappen dinsdagochtend gespot op de Nürburgring voor privétest
Max Verstappen is na het teleurstellende Grand Prix-weekend in Japan alweer in Duitsland te vinden. De viervoudig wereldkampioen is vanochtend gespot op de Nürburgring Nordschleife, waar hij in de ijskoude Eifel een privétest afwerkt. Lees hier het hele artikel over de privétest van Max Verstappen.
Giedo van der Garde: 'Ik denk dat Verstappen gaat kijken naar een ander team'
Giedo van der Garde weet dat Max Verstappen momenteel zwaar teleurgesteld is in Red Bull Racing. Aan tafel bij het televisieprogramma Vandaag Inside stelt de voormalig Formule 1-coureur dat de viervoudig wereldkampioen ontevreden is over zowel de snelheid van zijn huidige bolide als de nieuwe technische reglementen van de sport. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Giedo van der Garde.
Windsor gelooft dat Max Verstappen na dit seizoen de Formule 1 verlaat
Voormalig Formule 1-teammanager Peter Windsor verwacht dat Max Verstappen aan het einde van dit jaar de koningsklasse van de autosport zal verlaten . De analist stelt dat de Nederlander zijn unieke kwaliteiten niet langer kan benutten en daardoor zijn motivatie verliest. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Peter Windsor.
