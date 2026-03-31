Windsor gelooft dat Max Verstappen na dit seizoen de Formule 1 verlaat
Voormalig Formule 1-teammanager Peter Windsor verwacht dat Max Verstappen aan het einde van dit jaar de koningsklasse van de autosport zal verlaten . De analist stelt dat de Nederlander zijn unieke kwaliteiten niet langer kan benutten en daardoor zijn motivatie verliest.
Verstappen uitte zich de voorbije periode meermaals negatief over de huidige reglementen en liet tijdens de Grand Prix van Japan doorschemeren dat hij zijn toekomst in de sport serieus heroverweegt . Hoewel de wereldkampioen nog een contract heeft tot en met 2028, is het volgens Windsor zeer aannemelijk dat hij deze verbintenis niet zal uitdienen. In de podcast van Cameron CC sprak de Brit zijn verwachtingen uit over de situatie van de Red Bull Racing-coureur.
Volgens Windsor heeft Verstappen zich verkeken op de impact van de nieuwe reglementen. "Ik denk namelijk niet dat hij had gedacht dat het zo erg zou zijn", stelt de analist. Hij wijst erop dat de huidige generatie auto's, waaronder de problematische RB22, het onmogelijk maakt voor Verstappen om het verschil te maken. "Dit is heel anders dan wat Verstappen gedurende zijn carrière heeft gedaan. Hij reed unieke bochten en remde op een andere manier dan andere coureurs. Max heeft het ongelooflijk goed gedaan, maar hij kan zijn kwaliteiten nu allemaal niet meer gebruiken", aldus Windsor. De Brit concludeert dan ook stellig over de huidige status van de coureur. "Hij is nu eigenlijk maar een gewone coureur", voegt hij daaraan toe.
Verstappen verliest de overhand
De afnemende meerwaarde van Verstappen wordt volgens Windsor pijnlijk zichtbaar in de kwalificatieduels met zijn teamgenoten. In de eerste drie races van dit seizoen wist rookie Isack Hadjar de regerend wereldkampioen al twee keer te verslaan, waardoor de jonge Fransman momenteel met 2-1 leidt in het onderlinge duel. Windsor zag dit naar eigen zeggen al aankomen. "Isack is erg snel en ik zei nog voor de start van het seizoen al dat hij Max zeker twee tot drie keer zou verslaan in de kwalificatie", verklaart hij. Dit roept volgens de analist vragen op bij de leiding van Red Bull. "Waarom heb je Max nog nodig als je ook een zeer goede, jonge coureur die waarschijnlijk hetzelfde kan doen in de auto kan zetten?" vraagt Windsor zich af. Hij suggereert dat het team net zo goed Yuki Tsunoda in de wagen kan plaatsen voor een vergelijkbaar resultaat.
Rust bij Red Bull Racing
Ondanks de stellige overtuiging van Windsor en de hardnekkige geruchten over ontsnappingsclausules in het contract van Verstappen, probeert Red Bull Racing de rust te bewaren. Teambaas Laurent Mekies heeft de speculaties over een naderend vertrek van zijn stercoureur onlangs nog formeel weersproken. Eerder deze maand benadrukte Mekies dat er binnen de renstal geen enkel woord wordt gesproken over een mogelijk afscheid van de Nederlander. Desondanks blijft de onvrede van Verstappen over het stuiteren van de RB22 en de koers van de sport een terugkerend thema in de paddock.
