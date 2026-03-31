Giedo van der Garde weet dat Max Verstappen momenteel zwaar teleurgesteld is in Red Bull Racing. Aan tafel bij het televisieprogramma Vandaag Inside stelt de voormalig Formule 1-coureur dat de viervoudig wereldkampioen ontevreden is over zowel de snelheid van zijn huidige bolide als de nieuwe technische reglementen van de sport.

De problemen bij de Oostenrijkse renstal spitsen zich dit seizoen toe op de ontwikkeling van de RB22 en de integratie van de nieuwe Red Bull Powertrains-Ford motor. Van der Garde windt er in zijn analyse geen doekjes om. "Ik denk dat hij vooral teleurgesteld is over zijn team en zijn auto", stelt de analist. "Die auto is te langzaam en die motor is ook gewoon te langzaam". Uit recente rapporten blijkt inderdaad dat de nieuwe krachtbron kampt met technische kinderziektes, waaronder oververhitting en een trage reactietijd van de turbo. Red Bull-hoofdingenieur Paul Monaghan gaf onlangs al toe dat de prestaties momenteel niet aan de eisen van de coureur voldoen en dat het team met balansproblemen worstelt.

Nieuwe reglementen

Naast het gebrek aan pure snelheid, hekelt Verstappen ook de manier waarop er dit jaar geracet moet worden. De coureur vergeleek het besturen van de huidige generatie auto's eerder al met het spelen van een videogame. Van der Garde deelt die observatie en wijst op de veranderde rijstijl die nodig is om de batterij op te laden. "Hij is ook niet happy met het reglement", legt hij uit. "De manier van rijden is compleet anders vergeleken met de afgelopen jaren. Je moet echt vroeg van je gas af om die batterij op te laden. Dat ligt hem op dit moment niet. Hij is niet in zijn happy moment." .

Mogelijke overstap

Vanwege de aanhoudende malaise, die Verstappen na drie races een teleurstellende negende plaats in het kampioenschap heeft opgeleverd, kijkt de coureur volgens Van der Garde nadrukkelijk om zich heen. "Ik weet niet of hij de zaak aan het opnaaien is. Hij gaat op een gegeven moment ook ergens anders kijken. Tafelgast René van der Gijp is het daar echter niet mee eens en reageert stellig op de mogelijke transfer. "Dat moet hij niet doen", oordeelt de vaste commentator van het SBS6-programma. Volgens Van der Gijp heeft een overstap naar een concurrent als Mercedes of Ferrari weinig zin als de kern van de onvrede bij de algemene batterijreglementen ligt. Hij adviseert Verstappen om in dat geval simpelweg aan te geven dat de huidige Formule 1 hem niet meer ligt. "Hij heeft al aangegeven bij de FIA dat de reglementen hem niet liggen. Ze kunnen nu niet heel veel doen, maar ik verwacht volgend jaar wel. Ze willen Max Verstappen echt wel houden in de sport. Ik denk dat hij gaat kijken naar een ander team."