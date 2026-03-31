close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
max verstappen, yuki tsunoda, red bull, graphic

Tsunoda stapt in bij Red Bull Racing vanwege naar huis vertrokken Verstappen

Foto: © IMAGO
2 reacties

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen schittert deze week in afwezigheid tijdens een tweedaagse bandentest van Pirelli op het circuit van Suzuka. Na een zwaar teleurstellend raceweekend in Japan is de regerend wereldkampioen direct naar huis in Monaco vertrokken. Hierdoor neemt reservecoureur Yuki Tsunoda de honneurs waar voor Red Bull Racing tijdens de belangrijke testsessies op het Japanse asfalt.

Het besluit volgt op een sportief dieptepunt voor Verstappen, wiens frustraties over de ingrijpende nieuwe reglementen tot een kookpunt zijn gekomen. De Nederlander kwalificeerde zich als elfde en eindigde afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Japan op een teleurstellende achtste plaats. Hij omschreef zijn huidige bolide zelfs als "onbestuurbaar". De spanningen liepen buiten de baan eveneens hoog op: Verstappen stuurde een Britse journalist weg bij een persmoment vanwege een vraag die eind vorig jaar in Abu Dhabi was gesteld. De coureur trekt zijn toekomst in de sport inmiddels openlijk in twijfel, waarbij een pensioen aan het einde van het huidige seizoen een serieuze optie is.

Ontwikkeling van de 2027-banden

Terwijl Verstappen in Monaco verblijft, richt Pirelli zich op het Suzuka International Racing Course op de ontwikkeling van de droogweerbanden voor 2027. De bandenleverancier test met de nieuwe specificaties, die onder meer bestaan uit 16-inch velgen en een smaller profiel. Aan de voorzijde zijn de banden 25 millimeter smaller geworden, terwijl er aan de achterkant 30 millimeter is afgehaald. Naast Red Bull Racing komt ook het zusterteam Visa Cash App RB in actie op het Japanse circuit.

Onverwachte kans voor Tsunoda

Voor Tsunoda betekent de afwezigheid van Verstappen een onverwachte kans om meters te maken in de definitieve auto van dit jaar. De Japanse coureur verloor eind vorig jaar zijn vaste stoeltje bij Red Bull, slechts enkele maanden nadat hij Liam Lawson had vervangen, en vervult sindsdien de rol van reservecoureur. Waar Pirelli vorig jaar nog gebruikmaakte van zogeheten testauto's om de nieuwe afmetingen te simuleren, wordt er sinds januari getest met de daadwerkelijke bolides van de huidige generatie.

Vind je het terecht dat Verstappen de test overslaat na een zwaar raceweekend?

461 stemmen

