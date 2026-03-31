Tsunoda stapt in bij Red Bull Racing vanwege naar huis vertrokken Verstappen
Max Verstappen schittert deze week in afwezigheid tijdens een tweedaagse bandentest van Pirelli op het circuit van Suzuka. Na een zwaar teleurstellend raceweekend in Japan is de regerend wereldkampioen direct naar huis in Monaco vertrokken. Hierdoor neemt reservecoureur Yuki Tsunoda de honneurs waar voor Red Bull Racing tijdens de belangrijke testsessies op het Japanse asfalt.
Het besluit volgt op een sportief dieptepunt voor Verstappen, wiens frustraties over de ingrijpende nieuwe reglementen tot een kookpunt zijn gekomen. De Nederlander kwalificeerde zich als elfde en eindigde afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Japan op een teleurstellende achtste plaats. Hij omschreef zijn huidige bolide zelfs als "onbestuurbaar". De spanningen liepen buiten de baan eveneens hoog op: Verstappen stuurde een Britse journalist weg bij een persmoment vanwege een vraag die eind vorig jaar in Abu Dhabi was gesteld. De coureur trekt zijn toekomst in de sport inmiddels openlijk in twijfel, waarbij een pensioen aan het einde van het huidige seizoen een serieuze optie is.
Ontwikkeling van de 2027-banden
Terwijl Verstappen in Monaco verblijft, richt Pirelli zich op het Suzuka International Racing Course op de ontwikkeling van de droogweerbanden voor 2027. De bandenleverancier test met de nieuwe specificaties, die onder meer bestaan uit 16-inch velgen en een smaller profiel. Aan de voorzijde zijn de banden 25 millimeter smaller geworden, terwijl er aan de achterkant 30 millimeter is afgehaald. Naast Red Bull Racing komt ook het zusterteam Visa Cash App RB in actie op het Japanse circuit.
Onverwachte kans voor Tsunoda
Voor Tsunoda betekent de afwezigheid van Verstappen een onverwachte kans om meters te maken in de definitieve auto van dit jaar. De Japanse coureur verloor eind vorig jaar zijn vaste stoeltje bij Red Bull, slechts enkele maanden nadat hij Liam Lawson had vervangen, en vervult sindsdien de rol van reservecoureur. Waar Pirelli vorig jaar nog gebruikmaakte van zogeheten testauto's om de nieuwe afmetingen te simuleren, wordt er sinds januari getest met de daadwerkelijke bolides van de huidige generatie.
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Doornbos kritisch over incident Verstappen: "Dit verwacht je niet van een kampioen"
Formule 1 past censuur toe om massale kritiek te verbergen: "Dit is echt schandalig"
Exclusief: Juncadella over 'grappige' eerste Nürburgring-ervaring: 'Reden de versnellingsbak kapot'
Net binnen
Nicholas blij met lange lentestop voor Red Bull: "Dit is een belangrijke pauze"
- 17 minuten geleden
Exclusief: Juncadella lovend over AMG-teamgenoot Verstappen: "Hij is altijd nieuwsgierig"
- 1 uur geleden
- 3
Max Verstappen dinsdagochtend gespot op de Nürburgring voor privétest
- 2 uur geleden
- 1
Doornbos kritisch over incident Verstappen: "Dit verwacht je niet van een kampioen"
- 2 uur geleden
- 15
Tsunoda stapt in bij Red Bull Racing vanwege naar huis vertrokken Verstappen
- 3 uur geleden
- 2
Formule 1 past censuur toe om massale kritiek te verbergen: "Dit is echt schandalig"
- Vandaag 08:55
- 13
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan
- Vandaag 08:01
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
- 18 maart