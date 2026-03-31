close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen in gt racing kit smiling in front of a Verstappen.com branded Mercedes-AMG GT3

Max Verstappen dinsdagochtend gespot op de Nürburgring voor privétest

Verstappen in gt racing kit smiling in front of a Verstappen.com branded Mercedes-AMG GT3 — Foto: © IMAGO
1 reactie

Max Verstappen dinsdagochtend gespot op de Nürburgring voor privétest

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen is na het teleurstellende Grand Prix-weekend in Japan alweer in Duitsland te vinden. De viervoudig wereldkampioen is vanochtend gespot op de Nürburgring Nordschleife, waar hij in de ijskoude Eifel een privétest afwerkt.

De aanwezigheid van de coureur op het Duitse circuit heeft een duidelijke reden: hij bereidt zich voor op zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring, die halverwege mei op de kalender staat. Verstappen komt daar in actie voor zijn eigen team, Verstappen.com Racing. Deze renstal is voor dit seizoen een meerjarige samenwerking aangegaan met Mercedes-AMG Motorsport en zet de auto's in samen met Winward Racing.  Het is een publiek geheim dat Verstappen een grote voorliefde heeft voor GT-auto's en de Nordschleife, en bovendien een hekel heeft aan stilzitten.

Moeizaam weekend in Japan

Dat Verstappen direct de baan weer opzoekt, volgt na een moeizaam raceweekend op het circuit van Suzuka. De prestaties van de nieuwe RB22 leken in Japan eerder een stap achteruit dan vooruit te zijn. De bolide kampt met aanzienlijke balansproblemen en een gebrek aan grip. Verstappen kwalificeerde zich slechts als elfde en uitte felle kritiek op zijn materiaal. Hij noemde de auto "plotseling volkomen onbestuurbaar" en klaagde over het feit dat de achterkant van de wagen bij het ingaan van de bochten uitbrak. Na afloop klonk de Red Bull-coureur dan ook vooral cynisch en sarcastisch over de gang van zaken.

Onverwachte pauze

Voorlopig hoeft Verstappen zich echter niet te focussen op de problemen met zijn Formule 1-auto, aangezien er een onverwacht lange pauze is aangebroken in de koningsklasse van de autosport. De geplande Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, die in april zouden plaatsvinden, zijn officieel afgelast. De Formule 1-organisatie heeft hiertoe besloten vanwege de escalerende geopolitieke spanningen en het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten. Hierdoor heeft Verstappen de komende tijd de handen vrij om zich volledig te richten op zijn GT3-project op de Nordschleife.

Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Doornbos kritisch over incident Verstappen: "Dit verwacht je niet van een kampioen"

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Ontdek het op Google Play
x