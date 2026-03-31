Voormalig Formule 1-coureur en Ziggo Sport-analist Robert Doornbos heeft zich kritisch uitgelaten over het gedrag van Max Verstappen . De viervoudig wereldkampioen weigerde afgelopen donderdag tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Japan vragen te beantwoorden zolang journalist Giles Richards in de ruimte aanwezig was. Doornbos stelt dat de coureur van Red Bull Racing onprofessioneel handelde en zijn team daarmee in verlegenheid bracht. Dat laat de analist weten in The Pit Talk Podcast .

Het incident speelde zich af in de hospitality-unit van Red Bull op het circuit van Suzuka. Verstappen eiste dat de Britse journalist van The Guardian zou vertrekken, waarna de mediasessie pas van start ging toen Richards daadwerkelijk de ruimte had verlaten. De wrok van de Nederlander komt voort uit een persmoment na de seizoensfinale in Abu Dhabi eind 2025. Richards vroeg Verstappen destijds naar een touché met George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje eerder dat jaar. Die aanvaring leverde Verstappen een tijdstraf van tien seconden op, waardoor hij kostbare punten verloor in de titelstrijd die hij uiteindelijk met slechts twee punten verschil verloor van Lando Norris. Toen Verstappen in Abu Dhabi een grijns op het gezicht van de journalist zag, schoot dat in het verkeerde keelgat.

Onprofessionele houding

Doornbos keurt de actie van zijn landgenoot ten stelligste af. "Dit is niet iets dat je verwacht van een viervoudig wereldkampioen", stelt de oud-coureur. Volgens hem had Verstappen boven de situatie moeten staan. "Hij voelde zich destijds niet gerespecteerd door deze journalist, dus toonde hij nu op zijn beurt geen respect. Dit kan je op dit niveau niet doen. Ik bedoel, de journalisten zijn daar om hun werk te doen en hij is er om zijn werk te doen. We weten allemaal dat het erbij hoort. De mediadag op de donderdag is onderdeel van het F1-weekend, dus je moet er als coureur zijn om vragen te beantwoorden", aldus Doornbos .

Patroon bij tegenslag

De analist ziet een patroon in het gedrag van de Red Bull-coureur wanneer het sportief tegenzit. "Ik vond dit niet het beste optreden van Max. We hebben dit in het verleden ook al gezien. Als het niet gaat zoals hij het wil, als hij niet tevreden is over de auto of als hij teleurgesteld is in het team, dan wordt hij chagrijnig", legt Doornbos uit. Hij trekt daarbij een vergelijking met eerdere races. "Hij is zeker niet gemotiveerd. Als je de Max van het afgelopen weekend vergelijkt met de Max van het weekend op de Nürburgring, dan glimlachte hij de hele tijd, omdat hij genoot van het racen. Hij geniet op dit moment niet van de F1".

Relatie met Britse media

Daarnaast wijst Doornbos op de moeizame relatie tussen Verstappen en de Britse pers, die volgens hem al jaren speelt. "Je moet ook in gedachten houden dat de Britse media al sinds 2021 een zeer dominante rol spelen in de Formule 1. Ik bedoel, het is een sport die erg op Groot-Brittannië gericht is, ook al is het een wereldwijde sport", verklaart hij. "Om de één of andere reden zijn de Britse media, met name door de strijd met Lewis Hamilton, behoorlijk op de zenuwen van Verstappen gaan werken. Ze kunnen gewoon niet goed met elkaar overweg".

Belangen van het merk

Hoewel Verstappen dankzij zijn talent een uitzonderlijke positie heeft verworven, benadrukt Doornbos dat commerciële belangen ook meewegen . "Elke vraag die een soort trigger bevat, wakkert het vuurtje aan bij Max. Hij heeft de media niet nodig, want het is duidelijk dat zijn talent hem naar dit niveau heeft gebracht, maar aan de andere kant moet hij wel samenwerken met de media, omdat je ook ambassadeur bent voor een groot merk. Er is niemand groter dan het merk, dus ik begrijp wel dat Red Bull niet blij is met de manier waarop hun atleet zich donderdag heeft gepresenteerd". Tot op heden hebben de FIA en Red Bull Racing nog geen officiële verklaring naar buiten gebracht over het incident, al melden diverse media dat Verstappen intern tot de orde is geroepen door teambaas Laurent Mekies.

Gerelateerd