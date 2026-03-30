Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat een terugkeer van Christian Horner in de Formule 1 geen eenvoudige opgave zal zijn. Volgens de Oostenrijker, die met Mercedes momenteel de ranglijst van dit seizoen aanvoert, hebben de gebeurtenissen rondom de voormalig Red Bull-teambaas diepe sporen nagelaten in de sport .

Horner vertrok vorig jaar juli na een periode van twintig jaar bij Red Bull Racing, een afscheid dat volgde op tegenvallende prestaties en interne conflicten. De Brit kwam eerder in opspraak na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag door een vrouwelijke medewerker, maar werd na twee onafhankelijke onderzoeken vrijgesproken. Wolff stelt echter dat de reputatie van zijn voormalige rivaal beschadigd is. "Hij heeft behoorlijk wat ruiten ingegooid, en deze dingen hebben gevolgen", aldus de Mercedes-topman bij BBC.

Missen

Jarenlang vochten Wolff en Horner een felle strijd uit, met de intense titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen als absoluut kookpunt. Hoewel de verhoudingen vaak gespannen waren, geeft Wolff toe dat hij de controversiële aanwezigheid van Horner ergens ook wel mist. "Ik hink op twee gedachten over zijn terugkeer. De sport mist persoonlijkheden. En zijn persoonlijkheid was duidelijk erg controversieel en dat is goed voor de sport", legt Wolff uit. De Oostenrijker besprak de situatie onlangs ook met Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. Daarbij trok hij een opvallende vergelijking met een bekende filmklassieker: "Ik zei tegen Fred Vasseur dat de sport de goede, de slechte en de lelijke nodig heeft. En nu zijn alleen de goede en de lelijke nog over. De slechte is weg", voegt hij daaraan toe.

Terugkeer?

Ondertussen doen geruchten de ronde over een mogelijke investering van Horner in het team van Alpine. Wolff, die met Mercedes eveneens kijkt naar het overnemen van aandelen in Alpine via investeringsmaatschappij Otro Capital, benadrukt dat er op dat vlak "geen connectie" is met Horner. Horner zelf liet eerder al doorschemeren dat hij nog "onafgemaakte zaken" heeft in de koningsklasse, nadat hij vorig jaar plotseling moest vertrekken. Wolff volgt de ontwikkelingen rondom zijn oud-collega vanaf een afstandje. "Ik weet niet of hij zijn weg terugvindt, en in welke functie. Ik wens hem zeker niets slechts toe. En we moeten elkaar de credits geven. Er zijn niet veel teambazen die hebben gedaan wat hij heeft gedaan", besluit de Mercedes-teambaas.

