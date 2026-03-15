Bullet Sports Management, het management van Franco Colapinto, heeft na de Grand Prix van China een dringende oproep gedaan aan de Formule 1-community om te stoppen met het versturen van haatberichten en doodsbedreigingen. De aanleiding hiervoor is een aanvaring op het circuit van Shanghai tussen de Argentijn en Esteban Ocon.

Hoewel het incident op de baan werd afgehandeld door de stewards, liepen de emoties op sociale media na afloop hoog op. Het bewuste moment vond plaats in de 32ste ronde van de wedstrijd, toen Colapinto zijn enige pitstop van de race maakte. Hij wisselde hierbij zijn harde banden in voor de medium compound. Bij het uitrijden van de pitstraat kwam hij direct zij aan zij terecht met Ocon, waarmee hij het gevecht voortzette dat al voor de stops gaande was. Terwijl het duo door de tweede bocht reed, probeerde Ocon aan de binnenkant van de Alpine-bolide te duiken. Hij raakte hierbij de auto van Colapinto, waardoor beide coureurs in een spin belandden.

Stewards wijzen Ocon aan als schuldige

De wedstrijdleiding boog zich over het voorval en oordeelde dat de schuld bij de coureur van het Haas F1-team lag. Ocon accepteerde de verantwoordelijkheid voor het incident en kreeg een tijdstraf van tien seconden opgelegd, die hij later tijdens een tweede pitstop inloste. Terwijl de Fransman uiteindelijk genoegen moest nemen met de veertiende plaats op een ronde achterstand, wist Colapinto zich knap te herstellen. Hij finishte de race als tiende en behaalde daarmee zijn eerste WK-punt sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2024.

Dringende oproep

Kort na de race zagen de belangenbehartigers van Colapinto zich genoodzaakt om in te grijpen vanwege de stroom aan negatieve reacties richting Ocon. Bullet Sports Management plaatste een bericht op sociale media waarin zij fans vroegen om de sportiviteit te bewaren. Zij benadrukten dat het gedrag van een deel van de achterban een negatieve invloed heeft op de reputatie van de coureur die zij steunen. "Stuur alsjeblieft geen haatberichten of doodsbedreigingen naar Esteban, zijn familie of het Haas F1-team", zo luidt het officiële statement van het managementbureau. "Het zal de crash niet ongedaan maken en werpt alleen een slecht licht op de fans van Franco. Dankjewel dat jullie de steun positief en respectvol houden!"