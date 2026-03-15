De dubbele uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van China was een bittere pil voor de formatie uit Woking. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri haalden de start van de race niet door technische problemen. Andrea Stella spreekt van een uiterst frustrerende middag in Shanghai en geeft tekst en uitleg na de flinke zeperd.

De problemen bij McLaren zorgden voor een historisch dieptepunt voor beide rijders. Voor Norris betekende het de allereerste keer in zijn Formule 1-carrière dat hij een 'Did Not Start' (DNS) achter zijn naam kreeg. Voor Piastri was de deceptie mogelijk nog groter; hij noteerde zijn tweede DNS op rij, nadat hij eerder dit seizoen tijdens de Grand Prix van Australië al in de verkenningsronde crashte. In China kwam de MCL40 van de Australiër wel op de grid aan, maar daar hield de techniek hem definitief in de steek.

Norris

Het drama voor McLaren begon al vroeg in de voorbereiding op de race. Stella legt uit dat de problemen bij Norris al aan het licht kwamen voordat de auto überhaupt naar de grid kon rijden. "Wat er vandaag is gebeurd, is dat we bij de auto van Lando, ter voorbereiding op de ronden naar de grid, zagen dat er problemen waren met de elektrische kant van de power unit. We konden niet communiceren met dit onderdeel", zo citeert PlanetF1 de teambaas. Het team probeerde de situatie nog te redden door onder meer een nieuwe ECU te installeren, maar zonder succes. Het team deed er alles aan om de Brit alsnog aan de start te krijgen, maar de tijd bleek de grootste vijand. "We hebben geprobeerd het probleem te verhelpen. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk onderdelen te vervangen zonder dat specifieke onderdeel te hoeven wisselen, omdat dat lang zou duren en we de start van de race dan niet hadden gehaald", verduidelijkt Stella. Ondanks pogingen tot herprogrammering bleef de auto weigeren. "Er was geen manier om het probleem op te lossen, en de auto van Lando was simpelweg niet in staat om de garage te verlaten."

Piastri

Terwijl de monteurs nog druk bezig waren in de garage van Norris, leek er voor Piastri aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. De jonge Australiër wist zijn plek op de grid in te nemen, maar daar sloeg het noodlot alsnog toe. "Aan de kant van Oscar was de auto in staat om zonder problemen naar de grid te gaan. Maar eenmaal op de grid wilde de auto niet meer opstarten, op een vergelijkbare manier als bij Lando", zo vertelt de Italiaan. De auto met startnummer 81 moest uiteindelijk worden teruggeduwd naar de pitstraat. Volgens Stella is het uiterst zeldzaam dat beide wagens met een vergelijkbaar defect kampen. "Het is vrij uitzonderlijk en ongebruikelijk dat je twee fatale problemen hebt op vrijwel hetzelfde moment aan hetzelfde onderdeel, wat in dit geval aan de elektrische kant van de power unit zit." Hoewel de problemen zich op hetzelfde vlak bevonden, bleken ze na een eerste diagnose toch van een andere aard te zijn. "Het lijkt erop dat het gewoon toeval is dat ze op hetzelfde moment gebeurden, tijdens dezelfde Grand Prix, en dat ze beide fataal waren."