De Vries vast na overstromingen, Verstappen krijgt bijzonder cadeau van Red Bull | GPFans Recap

Vincent Bruins

Donderdag 18 mei 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Nyck de Vries kwam vanwege de dramatische overstromingen in Noord-Italië, die zorgden voor het annuleren van de Grand Prix van Emilia-Romagna, vast te zitten in een klein dorpje waar er maar één hotel was en die was volgeboekt. De Nederlander kreeg vervolgens een kamer daar van een McLaren-monteur. 'Essentieel personeel' werd vandaag op Autodromo di Imola toegelaten om alles af te breken en dus denkt de Formule 1 dat de Grand Prix van Monaco die volgende week wordt verreden, niet in gevaar is. Forbes heeft onthuld hoeveel Max Verstappen in de afgelopen twaalf maanden heeft verdiend. Naast meer dan 59 miljoen euro kreeg de tweevoudig wereldkampioen ook nog eens een bijzonder cadeau van Red Bull. De Vries heeft uitgelegd wat hij van zijn landgenoot Verstappen vindt. Dan Fallows, technisch directeur van Aston Martin, heeft ondertussen gereageerd op de geruchten dat de Britse renstal de samenwerking met Mercedes zou stoppen om dan met Honda in zee te gaan vanaf 2026.

Artikel gaat verder onder video

De Vries kon niet bij ondergelopen hotel komen, laat beelden ravage Imola zien

Nyck de Vries zat middenin de chaos in de regio Emilia-Romagna. De Nederlander was dinsdagavond laat onderweg naar de AlphaTauri-fabriek in Faenza, maar kon door de overstromingen geen kant meer op. Uitgerekend McLaren bood hem de helpende hand. "De regen is intens," schreef de Nederlander op Instagram. "Faenza is al overstroomd en ik kan niet bij mijn hotel komen. Terugrijden naar de snelweg is ook geen optie. Ik zit vast in een klein dorpje. Daar is maar één hotel en dat is helemaal volgeboekt. Het team van McLaren kwam daar al eerder vast te zitten en monteur Frazer was zo aardig om mij zijn kamer te geven." De volgende ochtend drong de omvang van de natuurramp nog meer door. "De lobby van het hotel was veranderd in een noodopvang voor mensen die hun huis hadden moeten verlaten." Meer lezen? Klik hier!

Dit duizelingwekkende bedrag verdiende Max Verstappen in 12 maanden

Max Verstappen hoorde ook de afgelopen twaalf maanden bij de absolute topverdieners in de sportwereld. Forbes becijferde dat hij meer dan 59 miljoen euro mocht bijschrijven op zijn rekening, oftewel bijna vijf miljoen euro per maand. De Nederlander cashte in 2022 niet alleen met een nieuw contract, dat hem tot en met 2028 aan Red Bull Racing verbond. Hij won 15 van de 22 Grand Prix en veroverde zo zijn tweede wereldtitel op rij. In zijn verbintenis zijn allerlei bonussen opgenomen die zijn vergoeding nog verder opkrikken bij dergelijke successen, dus zowel in sportief als financieel opzicht gaat het Verstappen voor de wind. Meer lezen? Klik hier!

F1 krijgt weer toegang tot circuit Imola, GP Monaco niet in gevaar

Dinsdagmiddag werd iedereen op Autodromo di Imola geëvacueerd, omdat de nabijgelegen rivier Santerno overstroomde. Het waterpeil steeg ook op woensdag maar vandaag (donderdag) was 'essentieel personeel' weer welkom op locatie. Onder andere de Formule 2-paddock en de TV-afdeling van de Formule 1 stroomden onder, maar de pitstraat en het andere deel van de paddock bleven gespaard. Er zat de nodige druk op om de Formule 1-karavaan zo snel mogelijk op gang te krijgen. Hoewel de vrachtwagens normaal gesproken ook pas na de race de weg op zouden kunnen, speelt nu mee dat diverse wegen rondom het circuit onbegaanbaar zijn. Nu het personeel weer toegang heeft tot het circuit, kunnen de garages, motorhomes en andere faciliteiten afgebroken worden. Hierdoor is de organisatie achter de Formule 1 er zeker van dat de afgelaste race in Imola geen gevolgen meer zal hebben voor het volgende weekend in Monaco. Meer lezen? Klik hier!

Nyck de Vries bewondert Max Verstappen: "Hij is echt een goed mens"

Nyck de Vries komt dit seizoen uit voor AlphaTauri. Het is zijn eerste voltijds jaar in de Formule 1 en dus staan er nu twee Nederlanders op de startgrid. Max Verstappen en De Vries kwamen elkaar voor dit seizoen al vaak tegen. Beiden hebben wereldkampioenschappen in het karten op hun naam staan. Terwijl Verstappen bij Red Bull reed in de Formule 1, was De Vries races aan het winnen evenals uiteindelijk de titel in de Formule 2, in het voorprogramma van de koningsklasse. Daarnaast wonen ze ook nog eens allebei in Monaco. De Vries liet tegenover GiveMeSport weten wat hij eigenlijk vindt van landgenoot Max Verstappen: "We kennen elkaar al sinds we kinderen waren, en ik heb enorm veel respect voor hem en ik bewonder alles wat hij bereikt heeft. Hij is echt een goed mens. Hij is altijd heel oprecht. Ik zou zeggen dat hij nooit is veranderd sinds ik hem ken, echt nooit." Meer lezen? Klik hier!

Aston Martin reageert op geruchten over samenwerking met Honda

Honda is voor 2026 op zoek naar een geschikt Formule 1-team om een nieuwe samenwerking mee aan te gaan. Vorige week kwamen geruchten naar buiten dat de Japanse motorfabrikant zou zijn uitgekomen op Aston Martin. De Britse renstal krijgt nu nog de power unit van Mercedes. Technisch directeur Dan Fallows heeft ondertussen op de geruchten gereageerd: "We zijn erg blij met wat we momenteel krijgen," legde de 49-jarige Brit uit over de samenwerking met Mercedes tegenover Motorsport-Total. "We krijgen de versnellingsbak en onderdelen van de achterwielophanging van hen evenals de power unit. En daar zijn we zeer tevreden over. Tot dusver heb ik nog geen reden om iets anders te wensen buiten wat we al van hen krijgen." Betekent het dus dat Aston Martin in de nabije toekomst nog geen afscheid gaat nemen van Mercedes? "Dat zou alleen het geval zijn, als ze onderdelen gaan leveren die onze prestaties beperken." Meer lezen? Klik hier!

Max Verstappen krijgt bijzonder cadeau van Red Bull

Max Verstappen heeft een bijzonder cadeau gekregen van zijn team Red Bull Racing. De tweevoudig wereldkampioen kampte vorig jaar tijdens de Grand Prix van Spanje met problemen met het Drag Reduction System. De Oostenrijkse renstal haalde daar inspiratie uit om Verstappen een leuk geschenk te geven dat herinnert aan dat raceweekend. "Vorig jaar was ik niet bepaald blij met mijn DRS in Barcelona," legde de 25-jarige Nederlander uit tijdens een livestream op Twitch. "Het onderdeel dat de DRS activeert, bleek het probleem te zijn. Het team heeft mij daarom dit cadeau gedaan. Het is een Red Bull-blikje, gevormd uit één stuk metaal. En het onderdeel dat de DRS activeert, zit erin. Hoe cool is dat? Daarop staat nog: 'DRS... Ik heb geen f***ing DRS.' Op de achterkant staan ook nog wat statistieken van overwinningen, punten... Het is echt heel mooi gedaan." Meer lezen? Klik hier!