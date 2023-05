Vincent Bruins

Donderdag 18 mei 2023 17:54 - Laatste update: 18:01

Nyck de Vries maakte in september 2022 zijn debuut in de Formule 1 als invaller van Alexander Albon bij Williams tijdens de Grand Prix van Italië. Een indrukwekkende negende positie overtuigde teambaas Franz Tost en Red Bull-hoofdadviseur Dr. Helmut Marko om hem een contract aan te bieden voor een zitje bij Scuderia AlphaTauri. Sindsdien staan er twee Nederlanders voor het volledige seizoen op de startgrid in de koningsklasse. De Vries laat in een interview weten wat hij eigenlijk vindt van landgenoot Max Verstappen.

Verstappen en De Vries zijn elkaar voor dit seizoen al vaak tegengekomen. Beiden hebben wereldkampioenschappen in het karten op hun naam staan. Terwijl Verstappen bij Red Bull reed in de Formule 1, was De Vries races aan het winnen evenals uiteindelijk de titel in de Formule 2, in het voorprogramma van de koningsklasse. Daarnaast wonen ze ook nog eens allebei in Monaco.

Een oprecht, goed mens

"We praten regelmatig met elkaar," begon De Vries tegenover GiveMeSport. "We kennen elkaar al sinds we kinderen waren, en ik heb enorm veel respect voor hem en ik bewonder alles wat hij bereikt heeft. Hij is echt een goed mens. Hij is altijd heel oprecht. Ik zou zeggen dat hij nooit is veranderd sinds ik hem ken, echt nooit. We hebben het vaak over racen gehad en dan komt advies automatisch naar boven drijven. Ik zou het niet specifiek advies willen noemen, maar het is vergelijkbaar met hoe je met je vrienden praat over voetbal op school."

F1 razend populair

"Ik denk dat de Formule 1 in het algemeen razend populair is in Nederland," vervolgde de 28-jarige uit Uitwellingerga. Sinds dat Verstappen Grands Prix wint met Red Bull is het aantal Oranjefans ontzettend hard gestegen. Dat is niet alleen te merken aan de oranje en de rood-wit-blauwe kleuren rond alle circuits, maar ook aan het aantal tv-kijkers en aan sociale media. Dat is De Vries natuurlijk ook opgevallen. "Het is vrij uniek om in de Formule 1 te zitten, wanneer er meer interesse [van fans] is dan ooit tevoren, en ik denk dat het zijn hoogtepunt nog niet eens heeft bereikt. Leven in deze tijd is heel bijzonder."