Vincent Bruins

Zaterdag 13 mei 2023 17:02

Dr. Helmut Marko heeft in een interview uitgelegd wat de situatie omtrent Nyck de Vries is bij Scuderia AlphaTauri. Nadat Daniel Ricciardo een stoeltje zou hebben gepast in de fabriek in Faenza, kwamen deze week geruchten naar buiten dat de Nederlander vervangen zou worden. De hoofdadviseur van Red Bull Racing en het juniorprogramma heeft zich er nu voor het eerst over uitgesproken.

De Vries maakt tot nu toe een niet bepaald vlekkeloos seizoen mee. Hij heeft nog geen punt gescoord en ligt momenteel laatste in het kampioenschap. De 28-jarige coureur werd veertiende in Bahrein en Saoed-Arabië. In Australië kon hij niet zijn voordeel halen uit de chaotische slotfase, omdat hij zelf werd geraakt door Logan Sargeant. De Vries crashte in Azerbeidzjan, maar in Miami kwam hij wel mooi voor het eerst in Q2 terecht. Hij had echter een slechte start en reed vervolgens achterop Lando Norris in de eerste bocht.

Artikel gaat verder onder video

Nog geen rode kaart voor De Vries

"Er zal niets gebeuren in de komende drie races," legde Marko uit tegenover F1 Insider. De Vries zal dus sowieso tot en met de Grand Prix van Spanje achter het stuur zitten van de AT04. "We hebben met De Vries gesproken en hij is het met ons eens: hij moet verbeteringen gaan laten zien. Het gat naar teamgenoot Yuki Tsunoda, die het momenteel geweldig doet, is te groot. Om het in voetbaltermen uit te leggen: Nyck heeft een gele kaart gekregen, maar nog geen rode. Als hij verbetert, dan zullen we er niet meer over nadenken om hem te vervangen."

OOK INTERESSANT: Grand Prix van Imola dé mogelijkheid voor De Vries om stroeve start van zich af te schudden

Iwasa en Lawson

"Als hij niet verbetert, dan zal het niet Ricciardo zijn [die hem vervangt]," vervolgde de 80-jarige Oostenrijker. "In het ergste geval zouden we terugvallen op onze pool aan jonge talenten. Dan heb ik het specifiek over Liam Lawson en Ayumu Iwasa. Ricciardo speelt hierin geen rol." Ook Mick Schumacher, die vorig jaar nog werd gelinkt aan het AlphaTauri-zitje naast Tsunoda, toen bekend werd dat de Duitser Haas moest verlaten, maakt geen kans: "Hij is een Mercedes-coureur, dus we hebben geen plannen met hem. Toto Wolff is verantwoordelijk voor hem."