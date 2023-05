Vincent Bruins

Max Verstappen heeft een bijzonder cadeau gekregen van zijn team Red Bull Racing. De tweevoudig wereldkampioen kampte vorig jaar tijdens de Grand Prix van Spanje met problemen met het Drag Reduction System. De Oostenrijkse renstal haalde daar inspiratie uit om Verstappen een leuk geschenk te geven dat herinnert aan dat raceweekend.

Verstappen zag Ferrari-coureur Charles Leclerc pole position pakken op Circuit de Barcelona-Catalunya in 2022, nadat de DRS van zijn RB18-bolide niet openging. Tijdens de race bleken reparaties niet het gewenste resultaat te hebben en de problemen hielden aan. Leclerc zou uitvallen met een opgeblazen turbo en de Mercedes van George Russell verloor tijd met een andere strategie. Zo wist de regerend titelwinnaar toch nog de race op zijn naam te schrijven.

Cool cadeau van Red Bull

"Vorig jaar was ik niet bepaald blij met mijn DRS in Barcelona," legde de 25-jarige Nederlander uit. "Het onderdeel dat de DRS activeert, bleek het probleem te zijn. Het team heeft mij daarom dit cadeau gedaan. Het is een Red Bull-blikje, gevormd uit één stuk metaal. En het onderdeel dat de DRS activeert, zit erin. Hoe cool is dat? Daarop staat nog: 'DRS... Ik heb geen f***ing DRS.' Op de achterkant staan ook nog wat statistieken van overwinningen, punten... Het is echt heel mooi gedaan."

Bekijk hieronder het moment waarop Verstappen het cadeau aan Team Redline-ploegmaten Chris Lulham en Diogo Pinto, en aan de kijkers van zijn livestream laat zien. Hij was toen bezig aan de virtuele 24 Uur van de Nürburgring waar hij als derde over de streep zou komen.