Dit duizelingwekkende bedrag verdiende Max Verstappen in 12 maanden

Jordy Stuivenberg

Donderdag 18 mei 2023 11:32

Max Verstappen hoorde ook de afgelopen twaalf maanden bij de absolute topverdieners in de sportwereld. Forbes becijferde dat hij meer dan 59 miljoen euro mocht bijschrijven op zijn rekening, oftewel bijna vijf miljoen euro per maand.

Forbes berekende wat de grootste sporters onder de 25 jaar oud verdienden tussen 1 mei 2022 en 1 mei 2023. Op die ranglijst staat Verstappen derde, achter topvoetballer Kylian Mbappé en American Football-speler Kyler Murray. Vooral de speler van Paris Saint Germain heeft goed geboerd: hij verdiende dik 92 miljoen euro op het veld en nog eens 18,5 miljoen euro met commerciële deals. In het geval van Verstappen was die verhouding 60 om 4 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen cashte in 2022 niet alleen met een nieuw contract, dat hem tot en met 2028 aan Red Bull Racing verbond. Hij won 15 van de 22 Grand Prix en veroverde zo zijn tweede wereldtitel op rij. In zijn verbintenis zijn allerlei bonussen opgenomen die zijn vergoeding nog verder opkrikken bij dergelijke successen, dus zowel in sportief als financieel opzicht gaat het de Nederlander voor de wind.

Forbes maakt zijn berekeningen op basis van alle inkomsten van de sporters op de lijst. Het gaat dan om salaris, prijzengeld en bonussen. Daarnaast worden sponsorovereenkomsten en de verkoop van merchandise onder de loep genomen. Het Amerikaanse zakenblad baseert zich hierbij op informatie van insiders in de sportwereld.

De top vijf bestverdienende sporters:

1. Kylian Mbappé - Voetbal - 110,5 miljoen euro

2. Kyler Murray - American Football - 65 miljoen euro

3. Max Verstappen - Formule 1- 64 miljoen euro

4. Erling Haaland - Voetbal - 48 miljoen euro

5. Luka Doncic - Basketball - 43,5 miljoen euro