Aston Martin reageert op geruchten over samenwerking met Honda

Vincent Bruins

Donderdag 18 mei 2023 18:43 - Laatste update: 18:43

Honda is voor 2026 op zoek naar een geschikt Formule 1-team om een nieuwe samenwerking mee aan te gaan. Vorige week kwamen geruchten naar buiten dat de Japanse motorfabrikant zou zijn uitgekomen op Aston Martin. De Britse renstal krijgt nu nog de power unit van Mercedes. Technisch directeur Dan Fallows heeft ondertussen op de geruchten gereageerd.

Honda levert op dit moment nog de motoren aan het team van Max Verstappen en Sergio Pérez, maar Red Bull zal vanaf 2026 een samenwerking met Ford aangaan. De Japanners hadden zich eind 2021 teruggetrokken uit de Formule 1, al bleef het op de achtergrond nog altijd de motoren produceren en leveren voor het team uit Milton Keynes. Red Bull had zich ook voorbereid op het naderende afscheid, door haar eigen motorafdeling te starten. Honda was uiteindelijk van gedachten veranderd en wilde toch weer een prominentere status binnen de Formule 1, maar een vernieuwd partnerschap met Red Bull zat er niet in, ondanks de succesvolle samenwerking.

Artikel gaat verder onder video

Ontzettend blij met samenwerking Mercedes

"We zijn erg blij met wat we momenteel krijgen," legde Fallows uit over de samenwerking met Mercedes tegenover Motorsport-Total. "We krijgen de versnellingsbak en onderdelen van de achterwielophanging van hen evenals de power unit. En daar zijn we zeer tevreden over. Uiteraard werken we als engineers met wat er beschikbaar is voor ons, maar tot dusver heb ik nog geen reden om iets anders te wensen buiten wat we al van hen krijgen." Betekent het dus dat Aston Martin in de nabije toekomst nog geen afscheid gaat nemen van Mercedes? "Dat zou alleen het geval zijn, als ze onderdelen gaan leveren die onze prestaties beperken. We zijn echter momenteel ontzettend blij met onze samenwerking."

OOK INTERESSANT: Aston Martin gaat zo snel mogelijk beginnen aan auto 2024: "Maar we moeten 2023 niet opofferen"

Opluchtend gevoel

"Ik zit nu iets langer dan een jaar bij het team, we hebben al veel vooruitgang geboekt en we zijn zeer geconcentreerd bezig met wat we dit seizoen en de volgende willen behalen," vervolgde de 49-jarige Brit die in april 2022 de overstap maakte van Red Bull naar Aston Martin. "Van mijn kant zijn de power unit en de versnellingsbak dingen waar we erg blij mee zijn. Het geeft op allerlei manieren een zeer opluchtend gevoel dat ik me daar niet druk om hoef te maken. We hebben geen problemen met de Mercedes-motor. Ik denk dat die erg sterk is en volgens mij zitten er op geen enkele manier nadelen aan."