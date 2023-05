Vincent Bruins

Aston Martin wil zo vroeg mogelijk beginnen aan het ontwerpen en ontwikkelen van de auto voor volgend seizoen. Omdat de start van dit jaar veel beter gaat dan verwacht, geeft het de Britse renstal wat ademruimte om alvast de pijlen te richten op 2024.

Aston Martin verhuist volgende maand naar de nieuwe fabriek en daar zouden ze dan aan de slag gaan met de auto voor volgend jaar.

Vier podiums

Met hun nieuwe aanwinst in tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft de Britse renstal al vier podiums in vijf Grands Prix achter haar naam staan. De Spanjaard werd derde in Bahrein, Saoedi-Arabië, Australië en Miami. In Azerbeidzjan kwam hij als vierde over de streep. Hij ligt momenteel derde in het kampioenschap met 75 punten. Zijn teamgenoot Lance Stroll staat achtste in de tussenstand met 27 punten, nadat hij als zesde, vierde en zevende is gefinisht. In Saoedi-Arabië viel de Canadees uit door mechanische problemen en in Miami kwam hij niet in de buurt van de top tien na een teleurstellende kwalificatie. Aston Martin heeft na vijf Grands Prix al bijna twee keer zoveel punten dan heel vorig seizoen.

Evolutie van AMR23

"We willen absoluut zo vroeg mogelijk beginnen met de auto van volgend jaar," vertelde technisch directeur Dan Fallows tegenover RaceFans. "De uitdaging voor ons is echter om ervoor te zorgen dat we de auto van dit jaar niet opofferen. Onvermijdelijk zal de auto van volgend jaar een evolutie zijn van de auto van dit jaar. Dus alles wat we kunnen doen om data te verzamelen, om upgrades op de auto van dit jaar te krijgen, zal ons zeker meer informatie geven voor volgend jaar. We zullen proberen zo vroeg mogelijk te beginnen."