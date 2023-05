Vincent Bruins

Vrijdag 12 mei 2023 11:08 - Laatste update: 11:11

Lance Stroll maakte een slecht weekend mee tijdens de Grand Prix van Miami. De Aston Martin-coureur moest vanaf de achttiende stek de vijfde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap aanvangen en hij kwam er al gauw achter dat hij punten wel kon vergeten. Ondertussen zag hij teamgenoot Fernando Alonso voor de vierde maal dit seizoen derde worden.

Ook vóór Miami verliep 2023 niet geheel vlekkeloos voor Stroll. Hij moest de wintertests missen vanwege een fietsongeluk, voordat hij wel netjes zesde werd in Bahrein. Een kans op een top vijf-resultaat in Saoedi-Arabië ging in rook op, toen zijn AMR23-bolide de geest gaf. In Australië vermeed hij de chaos om als vierde geklasseerd te worden en in Azerbeidzjan werd hij zevende. Het is nog afwachten of hij net als zijn teamgenoot ook nog op het podium terecht kan komen dit jaar.

Artikel gaat verder onder video

Schade al gedaan in kwalificatie

"Het is geweldig voor het team," zei Stroll, doelend op het podium van Alonso. "Maar ik ben best wel pisnijdig op hoe mijn eigen weekend ging. Ik wist geen punten te scoren en ik wilde er meer uit kunnen halen. Het was gewoon een lastige race. Ik zat de hele tijd in een DRS-trein, maar de echte schade was al in de kwalificatie gedaan. Dus ja, het was moeilijk." Aston Martin stuurde de Canadees zonder een nieuw setje banden naar buiten in Q1 en miste daardoor Q2. "Dat hoort erbij in het racen. Soms doe je het goed, soms doe je het fout. Achteraf is het altijd makkelijk praten over hoe het anders kon."

OOK INTERESSANT: Aston Martin verdiende ongeveer 80 miljoen euro dankzij Safety Car

Vast in verkeer

"Aan het begin wist ik al hoe het voor ons zou aflopen," vertelde de 24-jarige over zijn zondag. "Als er geen Safety Car-periode zou komen, wist ik dat het moeilijk ging worden om er een goed resultaat uit te halen. Ik had het gevoel dat ik vast zat in verkeer en verder gebeurde er weinig in de race." Stroll moest halverwege de Grand Prix nog zelfs zijn team wakker schudden, omdat hij maar geen informatie van ze kreeg. "Ik wilde gewoon weten wat er om me heen gebeurde en of we misschien naar een alternatieve strategie konden gaan. We gaan het er nog over hebben. Het was een lastige race. Er was geen degradatie van de banden en het was moeilijk om in te halen, dus ja, dan kan je weinig als je achteraan start."