Vincent Bruins

Vrijdag 12 mei 2023 08:49 - Laatste update: 10:30

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll heeft aangegeven dat zijn Britse autofabrikant tientallen miljoenen euro's heeft verdiend dankzij de Safety Car. Sinds de groene bolide met de zwaailichten te zien is tijdens neutralisaties in Formule 1-races, is de Aston Martin Vantage F1 Edition zeer populair onder degenen die het zich kunnen veroorloven de auto te kopen.

Sinds 2021 is de Aston Martin Vantage, naast de Mercedes-AMG GT Black Series, de officiële Safety Car van de koningklasse. Het Britse merk bracht daarom een speciale F1 Edition van de Vantage uit en daar zijn er zo'n 300 tot 400 van verkocht.

Van Opel Vectra's tot Lamborghini Diablo's

Tot 1996 was het hebben van een specifieke Safety Car niet gestandaardiseerd en kwamen Safety Car-periodes ook weinig voor. Tijdens de Grand Prix van Canada in 1973 werd er voor het eerst gebruik gemaakt van de Safety Car in de vorm van een Porsche 914. In 1983 werd er een Lamborghini Countach gebruikt voor de Grand Prix van Monaco. Elf jaar later doken de Opel Vectra en Honda Prelude op in San Marino en Japan, respectievelijk. De Lamborghini Diablo werd als Safety Car gebruikt in Canada in 1995 en datzelfde jaar zagen we een Porsche 911 GT2 met zwaailichten op Spa-Francorchamps. Vanaf 1996 wordt er gebruik gemaakt van Mercedes-bolides met onder andere de C36 AMG, CLK63 AMG, SL63 AMG, SLS AMG, AMG GT R en nu dus de AMG GT Black Series.

300 tot 400 F1 Editions verkocht

"Er is een uitdrukking waar ik niet in geloofde, maar we maken het nu zelf mee: race op zondag, verkoop op maandag," legde Stroll uit tijdens de Financial Times Future of the Car Summit, geciteerd door Business Insider. De Canadees vertelde 300 tot 400 Aston Martin Vantage F1 Editions te hebben verkocht. "Het klinkt als weinig, maar voor een bedrijf van onze grootte is het relatief belangrijk." Een F1 Edition van de Aston Martin Vantage kan zo'n 200.000 euro kosten. Als de Britse fabrikant er 400 van heeft verkocht, dan zal het 80 miljoen euro eraan hebben verdiend, allemaal dankzij de promotie die het heeft opgeleverd om de officiële Safety Car van de Formule 1 te mogen zijn.