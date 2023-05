Lars Leeftink

Maandag 8 mei 2023 12:45 - Laatste update: 12:50

Fernando Alonso heeft erop aangedrongen dat Aston Martin een kans maakt op de overwinning in Monaco of Barcelona tijdens de aankomende triple-header. Dit zegt de Spanjaard nadat hij een indrukwekkend tempo had getoond tijdens de Formule 1 Grand Prix van Miami.

Alonso behaalde afgelopen weekend zijn vierde podium na vijf races met een sterke rit in Miami die hem naar P3 zou brengen. De 41-jarige Spanjaard begon als tweede aan de race, maar kon Sergio Pérez niet inhalen voor een uiteindelijke tweede plaats. Zijn teamgenoot, Max Verstappen, passeerde Alonso op weg naar een schitterende overwinning vanaf de negende plaats. Beide auto's van Red Bull waren niet bij te houden voor Alonso, geeft hij ook zelf toe.

Potentie Aston Martin

Toen Alonso na de race sprak met Sky Sports, was hij opgewekt en liet hij doorschemeren dat het team in het groen gelooft dat ze zeer binnenkort Red Bull kunnen uitdagen voor de overwinning in de komende triple-header. "De auto is geweldig. [Het was] een beetje een eenzame race vandaag. We konden niet echt iets doen tegen de auto's van Red Bull", zei Alonso. "Ik denk dat aan het begin van het jaar een podium geweldig was. Nu, na vier podia, willen we meer. In ieder geval een tweede plaats, maar de twee Red Bulls zijn bijna niet te verslaan en altijd supersnel. Maar, zoals ik al zei, misschien Monaco, misschien Barcelona. We hebben daar zeker een mogelijkheid [om te winnen]."

Alonso zag matige Ferrari

Afgezien van een kort gevecht met landgenoot Carlos Sainz werd Alonso nooit bedreigd in zijn strijd voor de derde plek, vooral nadat Sainz een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor te hard rijden bij het binnenkomen van de pitstraat. “Achter ons hadden we misschien wel wat sterke tegenstand verwacht”, vervolgde Alonso. Het was echter niet zo dat de Spanjaard fluiten in zijn auto zat. "De Ferrari's waren vandaag slechter dan verwacht, maar het was niet gemakkelijk. Het is nooit gemakkelijk."

Alonso wil meer

De tweevoudig wereldkampioen geniet duidelijk enorm van zijn terugkeer in de strijd om de podiumplekken na jaren niet in de buurt te zijn gekomen, en hij is niet van plan zijn kans op een overwinning in 2023 snel op te geven. "Het is altijd [leuk] bij de start, maar we maakten ons een beetje zorgen [over onze positie]. Gelukkig was alles in orde, en we pakken het podium en gaan naar de triple-header Imola, Monaco en Barcelona waar we hopelijk deze lijn door kunnen trekken."