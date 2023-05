F1 krijgt weer toegang tot circuit Imola, GP Monaco niet in gevaar

Jordy Stuivenberg

Donderdag 18 mei 2023 13:00

Formule 1-personeel heeft donderdag weer toegang gekregen tot het circuit van Imola. Daar kunnen zij aan de slag met inpakken, zodat alle aanwezige goederen op transport richting Monaco kunnen. Daar staat volgende week de eerstvolgende Grand Prix op de kalender.

Dinsdagmiddag werd iedereen nog van het circuit gestuurd, omdat de nabijgelegen Santerno rivier overstroomde. Daarop besloten de autoriteiten dat de situatie niet langer veilig was. Het waterpeil steeg ook gisteren nog even door, maar vandaag is ‘essentieel personeel’ weer welkom op locatie. Onder andere de Formule 2-paddock en de TV-afdeling van de Formule 1 stroomden onder, maar de pits en het andere deel van de paddock bleven gespaard.

Er zat de nodige druk op om de Formule 1-karavaan zo snel mogelijk op gang te krijgen. Hoewel de vrachtwagens normaal gesproken ook pas na de race de weg op zouden kunnen, speelt nu mee dat diverse wegen rondom het circuit onbegaanbaar zijn. De reistijd is hierdoor een stuk langer en het valt natuurlijk ook niet uit te sluiten dat de situatie onderweg nog verandert.

Geen gevolgen voor Monaco

Nu het personeel weer toegang heeft tot het circuit, kunnen de garages, motorhomes en andere faciliteiten afgebroken worden. Hierdoor is de organisatie achter de Formule 1 er zeker van dat de afgelaste race in Imola geen gevolgen meer zal hebben voor het volgende weekend in Monaco. De vrachtwagens van de teams en de F1 zelf rijden straks direct door naar het prinsdom.

Op dit moment wordt nog onderzocht of de Grand Prix van Emilia-Romagna later dit jaar kan worden ingehaald, maar de volle kalender maakt dat zo goed als onmogelijk. Het lijkt er dan ook op dat de Formule 1 in 2026 terugkeert naar Imola, waar het huidige contract in 2025 af zou lopen.