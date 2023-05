Jordy Stuivenberg

Donderdag 18 mei 2023 09:09 - Laatste update: 09:17

Nyck de Vries zat middenin de chaos in de regio Emilia-Romagna. De Nederlander was dinsdagavond laat onderweg naar de AlphaTauri-fabriek in Faenza, maar kon door de overstromingen geen kant meer op. Uitgerekend McLaren bood hem de helpende hand.

Van alle teams is AlphaTauri het ergst getroffen door de overstromingen in Noord-Italië. De fabriek van het team staat immers middenin het gebied dat het hardst geraakt werd door de overstromingen. De Vries was op weg naar diezelfde fabriek, waar zijn woensdag in het teken zou staan van marketingactiviteiten. Via Instagram laat hij nu weten hoe zijn reis eruit zag en wat hij onderweg allemaal tegenkwam.

“Het is dinsdagavond, half 12”, zo schrijft de Nederlander. “De regen is Intens. Faenza is al overstroomd en ik kan niet bij mijn hotel komen. Terugrijden naar de snelweg is ook geen optie. Ik zit vast in een klein dorpje. Daar is maar één hotel en dat is helemaal volgeboekt. Het team van McLaren kwam daar al eerder vast te zitten en monteur Frazer was zo aardig om mij zijn kamer te geven.”

Terug naar huis

De volgende ochtend drong de omvang van de natuurramp nog meer door. “De lobby van het hotel was veranderd in een noodopvang voor mensen die hun huis hadden moeten verlaten. Na de aankondiging van de Formule 1 was er voor mij maar een optie om thuis te komen: rijdend via Firenze. Na een avontuurlijke rit door de bergen lukte het me om veilig thuis te komen, dankzij de hulp van lokale bewoners en de autoriteiten.”

De Vries sluit dan ook af met het bedanken van iedereen die hem heeft geholpen en hoopt dat de regio er snel weer bovenop komt. “Het was hartverwarmend om te zien hoe iedereen op elkaar let. Mijn gedachten gaan uit naar alle mensen die zijn getroffen door deze tragedie. Ik keer snel terug in Faenza om mijn team en de mensen in de regio weer te treffen! Forza.”