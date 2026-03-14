Na een moeizame zaterdag in Shanghai heeft Max Verstappen zich kritisch uitgelaten over de huidige staat van zijn Red Bull. De Nederlander spreekt van een ware overlevingstocht op het circuit en stelt dat de auto momenteel onvoorspelbaar en lastig te besturen is. Inmiddels lijkt hij behoorlijk over te lopen van binnen.

De problemen voor de regerend wereldkampioen stapelden zich gedurende de dag op. Na een teleurstellende sprintrace, waarin hij als negende eindigde en geen punten scoorde, volgde een kwalificatie waarin hij niet verder kwam dan de achtste tijd. Verstappen gaf hiermee bijna een seconde toe op polesitter Kimi Antonelli. Het is voor de Limburger zijn minste kwalificatieresultaat in Shanghai sinds 2017, wat de ernst van de technische malaise bij het team uit Milton Keynes onderstreept.

Overleven op de baan

Verstappen windt er na afloop bij Sky Sports geen doekjes om en omschrijft het rijden in de RB22 als een helse klus. "Elke ronde is overleven voor mij", zo stelt hij. Volgens de coureur is de balans in de wagen volledig zoek, waardoor hij geen vertrouwen heeft om aan te vallen. "Het is ongelooflijk zwaar om te rijden. Er is geen balans. Ik kan niet op de auto leunen. Elke ronde is een gevecht. Het is gewoon heel moeilijk", aldus de Limburger. De viervoudig wereldkampioen merkte dat elke verandering aan de auto weinig effect sorteerde. "Elke keer dat ik een nieuwe ronde reed op een set banden, voelde het verschrikkelijk. Ik denk eerlijk gezegd dat het morgen heel zwaar wordt. In het verleden gooiden we de auto soms ondersteboven en werkte het. Nu werkt er niets. Het is gewoon niet fijn. Ik kan niet pushen", zo klinkt het ontevreden.

Geen plezier en inconsistentie

De frustratie bij de Nederlander zit diep, vooral omdat de auto geen constante feedback geeft tijdens het rijden. Dit maakt het voor hem onmogelijk om een ritme te vinden. "Ik geniet er helemaal niet van. Het is erg inconsistent. Ik kan geen referentie opbouwen tijdens de kwalificatie", legt Verstappen uit. "Welke ronde ik ook rijd, dat is het." De onvoorspelbaarheid van de RB22 zorgt voor grote onzekerheid bij de coureur. "Kan ik vier tienden sneller? Misschien. Kan ik vier tienden langzamer? Ja, die kans is ook groot omdat het alle kanten op gaat. Gewoon ongelooflijk moeilijk", besluit hij.