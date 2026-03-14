Jacques Villeneuve ziet dat Max Verstappen momenteel kampt met aanzienlijke mentale uitdagingen door de tegenvallende prestaties van de RB22. Volgens de voormalig Formule 1-coureur zorgt de onvoorspelbaarheid van de huidige Red Bull-bolide voor grote frustratie bij de Limburger, die vorig jaar nog over een auto beschikte die perfect bij zijn rijstijl paste. Dat laat de Canadees weten in gesprek met Sky Sports.

De situatie bij Red Bull Racing is dit seizoen drastisch veranderd. Waar het team in het verleden domineerde, lijkt de balans nu volledig zoek te zijn. Verstappen klaagde na de recente sessies in China over een totaal gebrek aan grip en balans, waarbij de auto op het Shanghai International Circuit niet de feedback geeft die de viervoudig wereldkampioen nodig heeft om het maximale uit de wagen te halen.

Mentale impact op Verstappen

Villeneuve ziet dat de huidige technische malaise zijn weerslag heeft op de gemoedstoestand van Verstappen. "Vorig jaar had Red Bull een auto die aansloot bij Max en zijn rijstijl. Misschien was de auto soms iets minder snel, maar ze konden hem wel finetunen", aldus de wereldkampioen van 1997. "Op dit moment gaat de auto alle kanten op. Hij krijgt geen duidelijke feedback van de wagen. Hij weet het dus gewoon niet. Hij weet alleen dat de auto onbestuurbaar is."Volgens de Canadees heeft dit directe gevolgen voor de Nederlander: "Hij weet niet wat hij ermee moet doen en raakt daardoor gefrustreerd. Als gevolg daarvan heeft hij het mentaal nu moeilijk", zo analyseert hij de situatie van de Red Bull-coureur.

Vertrek van belangrijke kopstukken

Naast de problemen op het circuit wijst Villeneuve ook naar de interne verschuivingen binnen de formatie uit Milton Keynes. Het team zag het afgelopen jaar met Adrian Newey, Christian Horner en Helmut Marko drie absolute kopstukken vertrekken. Volgens de Canadees is de impact van deze leegloop nu pijnlijk zichtbaar in de resultaten en de verdere ontwikkeling van de auto.

"Het wordt dus heel moeilijk voor het team om een grote stap vooruit te zetten. Bovendien is het team veranderd. Ze zijn drie belangrijke mensen kwijtgeraakt: Adrian Newey, Christian Horner en Helmut Marko. Dat waren de pilaren van het team. Misschien gaan ze daar nu de prijs voor betalen", aldus Villeneuve over de gewijzigde structuur binnen de Oostenrijkse renstal.

Moeizame sprintrace in China

De sportieve crisis kwam vandaag pijnlijk tot uiting tijdens de sprintrace in China. Verstappen kende een moeizame wedstrijd en kwam uiteindelijk niet verder dan de negende plaats, wat in dit format geen punten oplevert voor het wereldkampioenschap. De Nederlander stak zijn onvrede na afloop niet onder stoelen of banken en liet weten dat nagenoeg niets naar wens verliep.

Vooral de bandenslijtage bleek een groot struikelblok voor de Limburger. Het was een probleem dat hij na afloop van de sessie zelf onomwonden als "klote" bestempelde. In de kwalficatie voor de Grand Prix van zondag eindigde Verstappen als achtste. Na afloop sprak hij van een "ook weer compleet waardeloze" sessie.

Gerelateerd