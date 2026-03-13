Russell pakt sprintpole op dramadag Verstappen, 'FIA haalt streep door Bahrein en Djedda' | GPFans Recap

Het sprintweekend in China is vannacht van start gegaan en dat betekent dat de eerste erop zit. Er is weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen en het meest gelezen nieuws, even kort voor je samengevat, vind je terug in deze GPFans Recap.

De Grand Prix van China is onderweg en vanzelfsprekend valt er genoeg te melden over de eerste dag op Chinese bodem. George Russell en Mercedes lieten opnieuw zien waar ze toe in staat zijn en de Brit ging dan ook met ruimte voorsprong met de pole position aan de haal. Daarachter waren er problemen voor Red Bull en Max Verstappen, die niet verder wisten te komen dan de teleurstellende achtste stek. Wat ook teleurstellend was: in april gaan we helaas niet kunnen genieten van een Grand Prix. Uit de paddock kwamen de berichten die we al aan zagen komen: Bahrein en Saoedi-Arabië kunnen dit jaar helaas geen doorgang vinden.

Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China

George Russell heeft de eerste en enige vrije training voor de F1 Grand Prix van China als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur zette een rondetijd neer van 1:32.741, en kwam daarmee 0.120 seconde onder teamgenoot Kimi Antonelli uit. Max Verstappen kwam twee seconden tekort op Russell en een seconde tekort op McLaren en Ferrari. Lees hier de hele samenvatting van de eerste vrije training in Australië.

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

George Russell heeft na een uiterst dominant optreden tijdens de sprintkwalificatie pole position veiliggesteld. De Mercedes-coureur liet een 1:31.520 noteren en was hiermee vele malen sneller dan de concurrentie. Voor Max Verstappen is er nog veel werk aan de winkel, want in zijn Red Bull bleef hij mijlenver verwijderd van de toptijden. Hij kwalificeerde zich slechts als achtste. Lees hier de hele samenvatting van de sprintkwalificatie in Australië.

FIA ziet "ernstige veiligheidsovertreding" en roept F1-coureur op het matje in China

Alexander Albon is vandaag goed weggekomen na een incident tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van China. De Williams-coureur moest zich bij de stewards melden vanwege een "ernstige veiligheidsovertreding" tijdens de proefstarts aan het einde van de sessie. Hoewel het vergrijp als serieus werd bestempeld, bleef een zware straf uit, omdat Albon zelf alles in het werk stelde om zijn fout te herstellen. Lees hier het hele nieuwtje over de acties van de FIA.

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

Het Formule 1-seizoen van 2026 valt tot dusver totaal niet in de smaak bij de fans en de sprintkwalificatie in China heeft deze mening alleen maar verder bevestigd. Kijkers van de sport hebben op social media massaal hun onvrede geuit, nadat ze zagen hoe Max Verstappen op 1,7 achterstand eindigde van George Russell. Lees hier het hele artikel over de woede bij de fans na de sprintkwalificatie.

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'

De Formule 1-wereld wacht dit weekend in China op de officiële bevestiging dat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië worden geannuleerd. Volgens bronnen in de paddock van Shanghai is de knoop inmiddels doorgehakt, nadat de races al enige tijd onzeker waren door de opgelopen spanningen in de Golfregio. Beide evenementen gaan niet door en zullen niet vervangen worden door races op andere locaties. Lees hier het hele artikel over de races die afgelast worden.

FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China

Het was niet de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van China waar Max Verstappen op gehoopt had. Dat hij mogelijk werd opgehouden door Pierre Gasly, zal ook niet hebben meegeholpen. De stewards hebben het incident onderzocht en zijn met een conclusie gekomen. Lees hier het hele artikel over het onderzoek rondom Pierre Gasly.

