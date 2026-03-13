'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'
'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'
De Formule 1-wereld wacht dit weekend in China op de officiële bevestiging dat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië worden geannuleerd. Volgens bronnen in de paddock van Shanghai is de knoop inmiddels doorgehakt, nadat de races al enige tijd onzeker waren door de opgelopen spanningen in de Golfregio. Beide evenementen gaan niet door en zullen niet vervangen worden door races op andere locaties.
De FIA en de Formule 1 hebben de situatie de afgelopen tijd nauwgezet gemonitord in samenwerking met de lokale promotors en autoriteiten. Maar omdat er nog geen duidelijke verbetering optreedt in de regio - en dat op korte termijn ook niet verwacht wordt - is besloten de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië te annuleren, zo meldt Crash.net. Omdat er geen plannen zijn om de weggevallen evenementen te vervangen, blijft de kalender voor dit jaar steken op 22 races. Dit zorgt voor een gat van vier vrije weekenden tussen de race in Japan en de Grand Prix van Miami. Hoewel de Saoedische promotors naar verluidt erg gebrand waren op het behouden van hun race, lijkt de veiligheid van al het betrokken personeel nu de absolute prioriteit te krijgen.
Logistieke puzzel voor de Formule 1-teams
De annulering brengt enorme logistieke uitdagingen met zich mee. De vracht die na de race op Suzuka eigenlijk naar Bahrein en Jeddah zou gaan, wordt nu direct omgeleid naar Miami. Dit is een operatie van formaat, waarbij wordt gekeken of de spullen rechtstreeks naar Florida gaan of een tussenstop maken in een geklimatiseerde opslag. Teams hebben bovendien nog veel apparatuur in Sakhir staan van de wintertest, terwijl er in Jeddah ook al containers met materiaal klaarstaan. Voor de teams betekent de plotselinge pauze dat ze een volledige maand op de fabriek kunnen doorbrengen om zich te richten op onderzoek en ontwikkeling. Voor teams als Aston Martin, dat grote problemen heeft, zal dit ongetwijfeld gunstig zijn.
Gevolgen voor de technische reglementen
Naast de logistieke chaos heeft het schrappen van de twee races ook invloed op de technische planning van de FIA. De geplande wijziging van de test voor de compressieverhouding, die op 1 juni in Monaco zou worden geïntroduceerd, vindt nu plaats na slechts vijf verreden races in plaats van de oorspronkelijk geplande zeven. Ook voor de Formule 2 en Formule 3 heeft de situatie grote gevolgen, aangezien hun vracht momenteel nog in Melbourne staat. Hoewel de F1-races niet worden vervangen, is de kans groot dat er voor de juniorcategorieën wel alternatieve locaties worden gezocht vanwege de contractuele verplichtingen richting de coureurs.
'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'
'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'
