George Russell and Max Verstappen

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

George Russell and Max Verstappen
12 reacties

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en internationale groei van GPFans NL.

Het Formule 1-seizoen van 2026 valt tot dusver totaal niet in de smaak bij de fans en de sprintkwalificatie in China heeft deze mening alleen maar verder bevestigd. Kijkers van de sport hebben op social media massaal hun onvrede geuit, nadat ze zagen hoe Max Verstappen op 1,7 achterstand eindigde van George Russell.

De Formule 1 ligt onder vuur. Het reglementenpakket voor 2026 kon al niet op veel steun rekenen van de fans, maar na het zien van de sprintkwalificatie in Shanghai is men er helemaal klaar mee. De reden voor de frustratie loopt uiteen, van de mogelijk illegale motor van Mercedes tot het kapot maken van de sport met de batterij. Ook het feit dat een viervoudig wereldkampioen als Verstappen op ruim 1,7 seconde achterstand eindigde van polesitter Russell, zegt voor velen genoeg. Er klinkt dan ook de oproep het seizoen voortijdig te beëindigen. Anderen schrijven dat ze hun abonnement gaan opzeggen, omdat ze dit niet langer hoeven te zien.

Social media klaar met F1 na zien Verstappen en Russell in China

"Q3 en er is geen spanning met betrekking tot wie er pole gaat pakken, omdat het overduidelijk is. Dat is geen F1 in mijn ogen. Je kunt deze post ook verbergen", zo schrijft iemand, doelend op het feit dat de F1 negatieve comments censureert op haar social media-kanalen. Weer een ander schrijft: "Dit is beschamend. Dit gaat niet langer over de beste coureur. Het is enkel de beste auto en dat is dramatisch." Voor sommigen hoeft het niet langer zo. "Een lang seizoen. Mercedes 1-2 de hele tijd. Als er niets verandert ben ik klaar met mijn F1 TV-abonnement", klinkt het.

Verstappen kan niets uitrichten in sprintkwalificatie China

Ook het feit dat Verstappen gewoon niets kan uitrichten met deze auto's, stoot sommigen tegen de borst. "Max Verstappen lijkt totaal gedessillusioneerd door de Formule 1. Ik denk dat hij aan het einde van het seizoen de Formule 1 verlaat, of in ieder geval een sabbatical van een jaar of twee neemt", klinkt het. Een ander schrijft: "Alpine die Verstappen verslaat", klinkt het, gevolgd door een aantal lach-emoji's. "Mercedes is te goed."

De fans hebben gelijk?

222 stemmen
Jeen Grievink
Geschreven door
Jeen Grievink - Brand Owner
Met meer dan tien jaar ervaring in journalistiek, marketing en SEO is Jeen de strategische motor achter GPFans NL. Sinds zijn start bij Realtimes in 2016 groeide hij van redacteur naar Brand Owner en hoofdredacteur van het platform. In zijn huidige rol stuurt hij de redactie aan en bepaalt hij de strategische koers van GPFans binnen de internationale Formule 1-media.
Bekijk volledige biografie

