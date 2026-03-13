George Russell heeft na een uiterst dominant optreden tijdens de sprintkwalificatie pole position veiliggesteld. De Mercedes-coureur liet een 1:31.520 noteren en was hiermee vele malen sneller dan de concurrentie. Voor Max Verstappen is er nog veel werk aan de winkel, want in zijn Red Bull bleef hij mijlenver verwijderd van de toptijden. Hij kwalificeerde zich slechts als achtste.

De sprintkwalificatie op het Shanghai International Circuit ging onder zonnige omstandigheden van start. De coureurs vingen het eerste deel van de sessie allemaal aan op de medium band, zoals het reglement voorschrijft. Verstappen liet zich al snel buiten zien en had ook al rap een tijd op de klokken staan. De eerste serieuze benchmark werd echter neergezet door Hamilton. Deze wist hij tot vijf minuten voor het einde van de sessie te behouden - totdat de beide auto's van Mercedes over de lijn kwamen; zij namen direct de bovenste posities over. Mercedes ziet er wederom uiterst dominant uit in China.

Verstappen en Red Bull nog niet op stoom in China

Verstappen moest nog een keer aanzetten, zo vlak voor het einde. De Nederlander bezette namelijk de achtste positie - en dat was te risicovol om binnen te blijven. Datzelfde gold voor Hadjar op de elfde plaats. Beide Red Bull-coureurs wisten echter niet te verbeteren en dus was het hopen dat de concurrentie hen niet voorbij zou stoten. Er gingen wel een aantal coureurs sneller, maar Verstappen en Hadjar wisten wel door te stoten naar SQ2. Dit gold niet voor Sainz, Albon, Alonso, Stroll, Bottas en Pérez. Laatstgenoemde ging vanwege een kapot brandstofsysteem helemaal niet naar buiten. Ferrari wist uiteindelijk nog met twee auto's de beide Mercedessen te splitten en ging zodoende ook comfortabel door naar de volgende sessie.

Mercedes wederom aan kop, Red Bull heeft het zwaar

Bij de start van SQ2 waren het de teams van McLaren, Audi en Haas die als eerste een tijd wisten neer te zetten. Gasly ging heel even naar de koppositie, maar werd al snel afgewisseld door Verstappen. De Red Bull-coureur kon niet lang van de leiding genieten, want onder meer de beide Ferrari's en Mercedessen sprongen aan hem voorbij. Verstappen zakte zodoende helemaal terug naar plek zeven, terwijl Hadjar vanaf de negende stek zeer dicht bij de eliminatiezone in de buurt kwam. In die zone bevonden zich met nog een paar minuten op de klok, Ocon, Bortoleto, Lawson, Bearman, Lindblad en Colapinto.

Red Bull wederom met hakken over de sloot

De coureurs gingen er echter allemaal nog eens een keer goed voor zitten. Uiteindelijk gingen de beide Red Bull's met de hakken over de sloot door. Verstappen wilde nog wel een keer aanzetten, maar ging door het grind en moest daardoor zijn ronde laten lopen. Als negende en tiende gingen Verstappen en Hadjar nipt door naar SQ3. Hülkenberg, Ocon, Lawson, Bortoleto, Lindblad en Colapinto wisten het niet te redden. Gasly en Bearman reden zich wel knap in de top tien en wisten zich zelfs voor de beide Red Bull's te positioneren.

Russell toont spierballen, Verstappen komt er niet aan te pas

In de allesbeslissende fase, SQ3, stapten de coureurs over naar de zachtste band. Russell zette de benchmark neer met een 1:31.520. Verstappen kwam daar totaal niet in de buurt. Hij bleef steken op 1,7 seconde van de Brit in de Mercedes. Antonelli ging naar twee op ruim drie tienden en Hamilton naar drie op ruim zes tienden. Er staat - net als in Australië - geen maat op Mercedes. De coureurs gingen er echter nog een tweede keer voor zitten.

Pole position voor Russell in Shanghai, Verstappen slechts achtste

Mercedes verbeterde niet. Ferrari deed dit wel, maar onvoldoende om plekken op te schuiven op de startgrid voor de Sprint. Gasly ging Verstappen nog voorbij en datzelfde gold voor Norris, die naar de derde tijd ging. Piastri passeerde ook Verstappen op de tijdenlijst en ging naar de vijfde stek. Hadjar kwam er helemaal niet aan te pas en werd tiende. Pole position voor de Sprint was er zodoende voor Russell, die teamgenoot Antonelli naast zich zal treffen op de startgrid. Verstappen zal de Sprint vanaf plek acht aanvangen.

