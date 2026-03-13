close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen is pictured in front of a Chinese flag

FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China

Max Verstappen is pictured in front of a Chinese flag — Foto: © IMAGO x GPFANS

FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het was niet de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van China waar Max Verstappen op gehoopt had. Dat hij mogelijk werd opgehouden door Pierre Gasly, zal ook niet hebben meegeholpen. De stewards hebben het incident onderzocht en zijn met een conclusie gekomen.

Mercedes, McLaren en Ferrari namen de top zes in beslag tijdens de kwalificatie voor de Sprint op het Shanghai International Circuit. George Russell greep naar de pole position voor teamgenoot Kimi Antonelli. Op zes tienden achterstand vonden we Lando Norris, Lewis Hamilton en Oscar Piastri, terwijl Charles Leclerc net iets meer dan een seconde langzamer was. Verstappen werd in SQ3 verslagen door Gasly. Het gat tussen de door Mercedes aangedreven Alpine en de Red Bull was bijna vier tienden.

Verstappen vond actie Gasly belachelijk

De twee kwamen elkaar tegen aan het einde van SQ2. Verstappen was een rondje aan het afmaken en zag Gasly op de racelijn rijden bij het uitkomen van de haarspeldbocht in de laatste sector. Hij stak zijn hand uit de cockpit uit boosheid. De Limburger was nog aan het trappen, totdat hij in de laatste bocht de grindbak in dook. "Die Alpine zit op de racelijn bij de exit van de laatste haarspeldbocht. Belachelijk!", klonk het over de boardradio van Verstappen.

In het rapport van de stewards wordt aangegeven dat "[Verstappen] zei dat de positie van auto nummer 10 [Gasly] op de lijn was die zijn voorkeur had, maar hij zei dat hij niet was opgehouden". De stewards delen daarom geen straf uit.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Alpine Pierre Gasly Grand Prix van China Shanghai International Circuit

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

  • Gisteren 20:27
  • 8
Verstappen heeft "nog nooit zo'n slechte" Red Bull gehad, Mekies biedt prompt excuses aan

Verstappen heeft "nog nooit zo'n slechte" Red Bull gehad, Mekies biedt prompt excuses aan

  • 54 minuten geleden
Verstappen in zak en as na sprintkwalificatie en verklaart "rampzalige" dag in China

Verstappen in zak en as na sprintkwalificatie en verklaart "rampzalige" dag in China

  • 1 uur geleden
Mercedes en Verstappen moeten zich melden bij stewards na sprintkwalificatie China

Mercedes en Verstappen moeten zich melden bij stewards na sprintkwalificatie China

  • 2 uur geleden
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

  • 1 uur geleden
  • 12
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

  • 2 uur geleden
  • 6

Net binnen

11:50
Audi-teambaas over situatie Midden-Oosten: "Volgen de richtlijnen van de Formule 1"
11:24
'Inspector Hamilton' gefilmd terwijl hij Mercedes-auto onderzoekt op bijzonderheden in China
11:14
Verstappen heeft "nog nooit zo'n slechte" Red Bull gehad, Mekies biedt prompt excuses aan
11:00
Geen paniek: waarom het Formule 1-seizoen van Verstappen absoluut nog niet verloren is
10:43
Stewards trekken conclusie na incident tussen Antonelli en Norris in sprintkwalificatie China
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen' Social media

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

1 uur geleden 12
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter Sprintkwalificatie China

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

2 uur geleden 6
Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China Samenvatting VT1

Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China

Vandaag 05:32
Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet Column

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

11 maart 2026 06:58 17
Ontdek het op Google Play
x