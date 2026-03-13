FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China
FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China
Het was niet de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van China waar Max Verstappen op gehoopt had. Dat hij mogelijk werd opgehouden door Pierre Gasly, zal ook niet hebben meegeholpen. De stewards hebben het incident onderzocht en zijn met een conclusie gekomen.
Mercedes, McLaren en Ferrari namen de top zes in beslag tijdens de kwalificatie voor de Sprint op het Shanghai International Circuit. George Russell greep naar de pole position voor teamgenoot Kimi Antonelli. Op zes tienden achterstand vonden we Lando Norris, Lewis Hamilton en Oscar Piastri, terwijl Charles Leclerc net iets meer dan een seconde langzamer was. Verstappen werd in SQ3 verslagen door Gasly. Het gat tussen de door Mercedes aangedreven Alpine en de Red Bull was bijna vier tienden.
Verstappen vond actie Gasly belachelijk
De twee kwamen elkaar tegen aan het einde van SQ2. Verstappen was een rondje aan het afmaken en zag Gasly op de racelijn rijden bij het uitkomen van de haarspeldbocht in de laatste sector. Hij stak zijn hand uit de cockpit uit boosheid. De Limburger was nog aan het trappen, totdat hij in de laatste bocht de grindbak in dook. "Die Alpine zit op de racelijn bij de exit van de laatste haarspeldbocht. Belachelijk!", klonk het over de boardradio van Verstappen.
In het rapport van de stewards wordt aangegeven dat "[Verstappen] zei dat de positie van auto nummer 10 [Gasly] op de lijn was die zijn voorkeur had, maar hij zei dat hij niet was opgehouden". De stewards delen daarom geen straf uit.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'
- Gisteren 20:27
- 8
Verstappen heeft "nog nooit zo'n slechte" Red Bull gehad, Mekies biedt prompt excuses aan
- 54 minuten geleden
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'
- 1 uur geleden
- 12
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter
Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China
Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet
Net binnen
FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China
- 9 minuten geleden
Audi-teambaas over situatie Midden-Oosten: "Volgen de richtlijnen van de Formule 1"
- 18 minuten geleden
'Inspector Hamilton' gefilmd terwijl hij Mercedes-auto onderzoekt op bijzonderheden in China
- 44 minuten geleden
Verstappen heeft "nog nooit zo'n slechte" Red Bull gehad, Mekies biedt prompt excuses aan
- 54 minuten geleden
Geen paniek: waarom het Formule 1-seizoen van Verstappen absoluut nog niet verloren is
- 1 uur geleden
- 2
Stewards trekken conclusie na incident tussen Antonelli en Norris in sprintkwalificatie China
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari