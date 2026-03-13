Het was niet de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van China waar Max Verstappen op gehoopt had. Dat hij mogelijk werd opgehouden door Pierre Gasly, zal ook niet hebben meegeholpen. De stewards hebben het incident onderzocht en zijn met een conclusie gekomen.

Mercedes, McLaren en Ferrari namen de top zes in beslag tijdens de kwalificatie voor de Sprint op het Shanghai International Circuit. George Russell greep naar de pole position voor teamgenoot Kimi Antonelli. Op zes tienden achterstand vonden we Lando Norris, Lewis Hamilton en Oscar Piastri, terwijl Charles Leclerc net iets meer dan een seconde langzamer was. Verstappen werd in SQ3 verslagen door Gasly. Het gat tussen de door Mercedes aangedreven Alpine en de Red Bull was bijna vier tienden.

Verstappen vond actie Gasly belachelijk

De twee kwamen elkaar tegen aan het einde van SQ2. Verstappen was een rondje aan het afmaken en zag Gasly op de racelijn rijden bij het uitkomen van de haarspeldbocht in de laatste sector. Hij stak zijn hand uit de cockpit uit boosheid. De Limburger was nog aan het trappen, totdat hij in de laatste bocht de grindbak in dook. "Die Alpine zit op de racelijn bij de exit van de laatste haarspeldbocht. Belachelijk!", klonk het over de boardradio van Verstappen.

In het rapport van de stewards wordt aangegeven dat "[Verstappen] zei dat de positie van auto nummer 10 [Gasly] op de lijn was die zijn voorkeur had, maar hij zei dat hij niet was opgehouden". De stewards delen daarom geen straf uit.

