Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © Red Bull Content Pool

Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China

George Russell heeft de eerste en enige vrije training voor de F1 Grand Prix van China als snelste afgesloten. De Mercedes-coureur zette een rondetijd neer van 1:32.741, en kwam daarmee 0.120 seconde onder teamgenoot Kimi Antonelli uit. Max Verstappen kwam twee seconden tekort op Russell en een seconde tekort op McLaren en Ferrari.

Het eerste sprintweekend van het Formule 1-seizoen 2026 begon om 11:30 uur lokale tijd op het Shanghai International Circuit. Het was zonnig, maar koud met temperaturen rond de 12°C. Officieel heette deze sessie 'Vrije Training 1', maar omdat het dus een sprintweekend is, was dit de enige training voor de 22 coureurs. Later vandaag wordt direct de sprintkwalificatie verreden. Omdat er weinig oefentijd was, kwam iedereen binnen de eerste twee minuten van de sessie naar buiten. Het gehele veld begon op de mediums op de Aston Martins na. Fernando Alonso en Lance Stroll stonden op de softs.

Contact tussen Norris en Hamilton, terwijl Lindblad stilvalt

Voor vier mannen begon de vrije training op dramatische wijze. Franco Colapinto spinde in zijn out-lap. Vervolgens zagen we Lando Norris en Lewis Hamilton elkaar een touché uitdelen in de laatste bocht. De Ferrari-coureur spinde daarna in bocht 6 en verpestte op de manier zijn setje mediums. Er was een korte virtual safety car om marshals de kans te geven wat rommel van de baan op te ruimen. Arvid Lindblad parkeerde zijn Racing Bulls in de haarspeldbocht vanwege mechanische problemen, waardoor hij niet meer dan vijf ronden kon afleggen.

Na het eerste kwartier stond Mercedes bovenaan met een 1:34.169 van George Russell en een 1:34.794 van Kimi Antonelli. Ollie Bearman kwam op dat moment als enige in de buurt van de Zilverpijlen op minder dan acht tienden achterstand van Russell. Max Verstappen vonden we op de zevende positie achter Charles Leclerc, teamgenoot Isack Hadjar en Pierre Gasly.

Hamilton naar de softs, problemen bij Williams

Terwijl de rest van het veld een tweede run deed op de mediums, ging Hamilton naar de softs. Dat bezorgde hem de tweede plaats met nog twintig minuten op de klok. Hij was 0.208 seconde langzamer dan Russell. Leclerc en Oscar Piastri kwamen tevens binnen vier tienden van Russell terecht, terwijl Antonelli en Bearman geen verbetering vonden in die tweede run. Lando Norris stond op dat moment zevende op maar liefst 1.403 seconde achterstand. Hadjar en Verstappen waren ondertussen teruggezakt naar P11 en P12, respectievelijk, achter Gasly, Liam Lawson en Ocon. Vanwege een dataprobleem bij Williams kon Carlos Sainz pas in de tweede helft van de vrije training naar buiten worden gestuurd.

Mercedes oppermachtig tijdens kwalificatierun

In het laatste kwartier kwamen bij iedereen de softs tevoorschijn voor de kwalificatieruns. De Mercedessen waren ongelooflijk snel en kwamen in de 1:32 terecht. Norris klokte de derde tijd, voor Piastri en Leclerc, op 0.555 seconde achterstand van Russell. Opnieuw was Verstappen niet sneller dan de Haas van Bearman. De Limburger werd achtste op 1.800 seconde achterstand van de snelste rondetijd. Nico Hülkenberg en Gasly maakten de top tien af. Hadjar in de andere Red Bull kwam niet verder dan P13 achter Lawson en Gabriel Bortoleto. Bearman spinde nog op weg naar de pits na de finish van de vrije training.

