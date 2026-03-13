Volgens Walter Hornung, de wedstrijdleider van de 24 uur van de Nürburgring, is het bewonderenswaardig hoe Max Verstappen zijn debuut op de legendarische Nordschleife aanpakt. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 heeft onlangs zijn deelname aan de enduranceklassieker bevestigd en doet dat zonder enige voorkeursbehandeling op te eisen.

Hoewel Verstappen als een van de grootste sterren in de autosport wordt beschouwd, heeft hij er bewust voor gekozen om het reguliere traject voor debutanten te volgen. Om te mogen starten in de topklasse van de 24-uursrace, moeten coureurs beschikken over een specifieke licentie voor het uitdagende circuit in de Eifel. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang, waarbij de organisatie nauwlettend toeziet op de vorderingen van de internationale topcoureurs.

Hornung benadrukt bij De Telegraaf dat de status van Verstappen geen invloed heeft op de geldende procedures. "De regels zijn voor iedereen hetzelfde en het tekent Verstappen dat hij geen privileges wilde en alle stappen heeft doorlopen", aldus de wedstrijdleider. De Duitser hoopt dat de komst van de Limburger op termijn nog meer grote namen uit de internationale racerij naar het evenement zal trekken, dat later dit jaar in mei op de kalender staat. Vervolgens valt er een opvallende naam: ook MotoGP-icoon Valentino Rossi, die tegenwoordig als fabriekscoureur voor BMW actief is in de GT-racerij, heeft zijn zinnen gezet op een deelname aan de Duitse klassieker. "Valentino Rossi heeft ook al uitgesproken dat hij graag mee wil doen", bevestigt Hornung. De Italiaan heeft ter voorbereiding al duizenden ronden op de simulator afgelegd om het ruim 25 kilometer lange circuit onder de knie te krijgen.

Versoepeling

Om de deelname van internationale sterren te vergemakkelijken, zijn de regels voor het behalen van de benodigde licentie onlangs versoepeld. Waar coureurs voorheen meer ervaring moesten opdoen in races met minder krachtige auto's, is de drempel voor rijders met een hoge internationale licentie nu verlaagd. "En de regels om de licentie te behalen worden nu versoepeld. Voor grote, internationale coureurs is het nu alleen nog noodzakelijk om acht rondes te rijden in één race en daarin geen fouten te maken. Het gaat er vooral om dat je het circuit leert kennen en kan omgaan met allemaal snellere en langzamere auto’s om je heen", vervolgt Hornung. De wedstrijdleider kijkt dan ook reikhalzend uit naar een mogelijke confrontatie tussen de twee autosporticonen op het legendarische asfalt. "Misschien kan Valentino dan snel met Max strijden op dit circuit!"

