Stewards trekken conclusie na incident tussen Antonelli en Norris in sprintkwalificatie China

Mercedes sleepte een één-tweeresultaat binnen tijdens de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van China. Of de Zilverpijlen ook de volledige eerst startrij zouden mogen innemen, was tot nu nog niet bekend. Kimi Antonelli werd namelijk onderzocht vanwege een incident met Lando Norris, maar de FIA heeft hier nu uitspraak over gedaan.

George Russell heeft zijn tweede pole position van 2026 al binnen. Hij was het snelst op het Shanghai International Circuit in de kwalificatie voor de Sprint, nadat hij ook al de pole had voor de Grand Prix van Australië van afgelopen zondag. Opnieuw was het Antonelli op de tweede plek. Daarachter vonden we Lando Norris, diens teamgenoot Oscar Piastri en de Ferrari's. Of de jonge Italiaan zijn P2 op de grid mocht behouden, is iets waar een vraagteken boven hing. Antonelli werd onderzocht voor het mogelijk ophouden van Norris, wat halverwege SQ2 gebeurde in de eerste bocht.

Artikel 4.1.1

Het ophouden van een andere deelnemer tijdens de kwalificatie is een overtreding van artikel 4.1.1 van het sportief reglement. Hierin staat dat "elke coureur die, in de ogen van de stewards, onnodig op het circuit stopt of onnodig een andere coureur ophoudt, onderworpen kan worden aan straffen".

Antonelli kwam uit de pitstraat, toen Norris een opwarmronde wilde doen en ze kwamen elkaar tegen in de eerste bocht. De Mercedes-coureur krijgt geen straf, omdat Norris niet met een rondetijd bezig was, zo hebben de stewards uitgelegd.

