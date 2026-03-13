Stewards trekken conclusie na incident tussen Antonelli en Norris in sprintkwalificatie China
Stewards trekken conclusie na incident tussen Antonelli en Norris in sprintkwalificatie China
Mercedes sleepte een één-tweeresultaat binnen tijdens de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van China. Of de Zilverpijlen ook de volledige eerst startrij zouden mogen innemen, was tot nu nog niet bekend. Kimi Antonelli werd namelijk onderzocht vanwege een incident met Lando Norris, maar de FIA heeft hier nu uitspraak over gedaan.
George Russell heeft zijn tweede pole position van 2026 al binnen. Hij was het snelst op het Shanghai International Circuit in de kwalificatie voor de Sprint, nadat hij ook al de pole had voor de Grand Prix van Australië van afgelopen zondag. Opnieuw was het Antonelli op de tweede plek. Daarachter vonden we Lando Norris, diens teamgenoot Oscar Piastri en de Ferrari's. Of de jonge Italiaan zijn P2 op de grid mocht behouden, is iets waar een vraagteken boven hing. Antonelli werd onderzocht voor het mogelijk ophouden van Norris, wat halverwege SQ2 gebeurde in de eerste bocht.
Artikel 4.1.1
Het ophouden van een andere deelnemer tijdens de kwalificatie is een overtreding van artikel 4.1.1 van het sportief reglement. Hierin staat dat "elke coureur die, in de ogen van de stewards, onnodig op het circuit stopt of onnodig een andere coureur ophoudt, onderworpen kan worden aan straffen".
Antonelli kwam uit de pitstraat, toen Norris een opwarmronde wilde doen en ze kwamen elkaar tegen in de eerste bocht. De Mercedes-coureur krijgt geen straf, omdat Norris niet met een rondetijd bezig was, zo hebben de stewards uitgelegd.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'
- 1 uur geleden
- 12
Russell zet concurrentie op ongekende achterstand in sprintkwalificatie China: "Fantastisch"
- 2 uur geleden
- 14
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter
- 2 uur geleden
- 6
Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'
- Gisteren 20:27
- 8
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter
Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China
Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet
Net binnen
FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China
- 10 minuten geleden
Audi-teambaas over situatie Midden-Oosten: "Volgen de richtlijnen van de Formule 1"
- 19 minuten geleden
'Inspector Hamilton' gefilmd terwijl hij Mercedes-auto onderzoekt op bijzonderheden in China
- 45 minuten geleden
Verstappen heeft "nog nooit zo'n slechte" Red Bull gehad, Mekies biedt prompt excuses aan
- 55 minuten geleden
Geen paniek: waarom het Formule 1-seizoen van Verstappen absoluut nog niet verloren is
- 1 uur geleden
- 2
Stewards trekken conclusie na incident tussen Antonelli en Norris in sprintkwalificatie China
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari