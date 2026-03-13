close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kimi Antonelli, Generic, Australian GP, 2026

Stewards trekken conclusie na incident tussen Antonelli en Norris in sprintkwalificatie China

Kimi Antonelli, Generic, Australian GP, 2026 — Foto: © IMAGO

Stewards trekken conclusie na incident tussen Antonelli en Norris in sprintkwalificatie China

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Mercedes sleepte een één-tweeresultaat binnen tijdens de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van China. Of de Zilverpijlen ook de volledige eerst startrij zouden mogen innemen, was tot nu nog niet bekend. Kimi Antonelli werd namelijk onderzocht vanwege een incident met Lando Norris, maar de FIA heeft hier nu uitspraak over gedaan.

George Russell heeft zijn tweede pole position van 2026 al binnen. Hij was het snelst op het Shanghai International Circuit in de kwalificatie voor de Sprint, nadat hij ook al de pole had voor de Grand Prix van Australië van afgelopen zondag. Opnieuw was het Antonelli op de tweede plek. Daarachter vonden we Lando Norris, diens teamgenoot Oscar Piastri en de Ferrari's. Of de jonge Italiaan zijn P2 op de grid mocht behouden, is iets waar een vraagteken boven hing. Antonelli werd onderzocht voor het mogelijk ophouden van Norris, wat halverwege SQ2 gebeurde in de eerste bocht.

Artikel 4.1.1

Het ophouden van een andere deelnemer tijdens de kwalificatie is een overtreding van artikel 4.1.1 van het sportief reglement. Hierin staat dat "elke coureur die, in de ogen van de stewards, onnodig op het circuit stopt of onnodig een andere coureur ophoudt, onderworpen kan worden aan straffen".

Antonelli kwam uit de pitstraat, toen Norris een opwarmronde wilde doen en ze kwamen elkaar tegen in de eerste bocht. De Mercedes-coureur krijgt geen straf, omdat Norris niet met een rondetijd bezig was, zo hebben de stewards uitgelegd.

Gerelateerd

Mercedes McLaren Lando Norris Kimi Antonelli Grand Prix van China Shanghai International Circuit

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Mercedes en Verstappen moeten zich melden bij stewards na sprintkwalificatie China

Mercedes en Verstappen moeten zich melden bij stewards na sprintkwalificatie China

  • 2 uur geleden
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

  • 1 uur geleden
  • 12
Russell zet concurrentie op ongekende achterstand in sprintkwalificatie China: "Fantastisch"

Russell zet concurrentie op ongekende achterstand in sprintkwalificatie China: "Fantastisch"

  • 2 uur geleden
  • 14
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

  • 2 uur geleden
  • 6
Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

  • Gisteren 20:27
  • 8
Norris geeft deels Mercedes de schuld van enorme achterstand McLaren: "Nul kans"

Norris geeft deels Mercedes de schuld van enorme achterstand McLaren: "Nul kans"

  • 10 maart 2026 18:02
  • 7

Net binnen

11:59
FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China
11:50
Audi-teambaas over situatie Midden-Oosten: "Volgen de richtlijnen van de Formule 1"
11:24
'Inspector Hamilton' gefilmd terwijl hij Mercedes-auto onderzoekt op bijzonderheden in China
11:14
Verstappen heeft "nog nooit zo'n slechte" Red Bull gehad, Mekies biedt prompt excuses aan
11:00
Geen paniek: waarom het Formule 1-seizoen van Verstappen absoluut nog niet verloren is
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen' Social media

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

1 uur geleden 12
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter Sprintkwalificatie China

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

2 uur geleden 6
Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China Samenvatting VT1

Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China

Vandaag 05:32
Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet Column

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

11 maart 2026 06:58 17
Ontdek het op Google Play
x