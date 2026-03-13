Johnny Herbert is niet te spreken over het optreden van Ferrari tijdens de Grand Prix van Australië. Volgens de voormalig Formule 1-coureur heeft de Italiaanse renstal een cruciale fout begaan door niet te profiteren van de neutralisaties in de race.

De Italiaanse renstal besloot om zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton buiten te laten tijdens een Virtual Safety Car-fase, terwijl de concurrentie van Mercedes - en vrijwel ieder ander team op de baan - wel de pitstraat opzocht voor nieuwe banden. Volgens Herbert heeft deze strategische misser de kansen op een overwinning voor het team uit Maranello volledig om zeep geholpen. Tijdens de race in Melbourne, die uiteindelijk werd gewonnen door George Russell voor Kimi Antonelli, leek Ferrari aanvankelijk de overhand te hebben. Leclerc reed in de openingsfase aan de leiding, maar het team verzuimde om tijdens de eerste Virtual Safety Car-situatie te reageren. Hierdoor verloren de Ferrari-coureurs kostbare tijd ten opzichte van de Mercedes-rijders, die wel een 'goedkope' stop maakten. Leclerc eindigde de wedstrijd uiteindelijk als derde, vlak voor zijn teamgenoot Hamilton.

De 90 procent-regel

Herbert is van mening dat de keuze van Ferrari indruist tegen de basisprincipes van de Formule 1-strategie. "Het is altijd hetzelfde; negentig procent van de tijd, wanneer er een Virtual Safety Car of een Safety Car is, ga je naar binnen wanneer de pitstraat open is, omdat iedereen op een lagere snelheid rijdt", klinkt het bij de analist. Volgens de Brit was het tijdsverlies voor de Scuderia onoverkomelijk. "Dat liet zien hoeveel ze verloren door het niet te doen in een racesituatie, omdat ze ongeveer vijftien seconden verloren. Dat was het. Dat heeft ze de kop gekost", aldus Herbert over het strategische falen van de roemruchte renstal.

Geen gesplitste strategie

Wat de verbazing bij Herbert nog groter maakt, is het feit dat Ferrari beide auto's op dezelfde strategie hield. Zelfs Lewis Hamilton, die begonnen is aan zijn tweede seizoen in dienst van de Italiaanse grootmacht, uitte via de boordradio zijn frustratie over het gebrek aan tactische variatie. Herbert benadrukt dat het spreiden van de kansen essentieel was geweest om Mercedes te kunnen verslaan. "Ze waren er gewoon geweest. Zoals Lewis zei: 'We hadden het kunnen splitsen. Waarom hebben we het niet gesplitst?'", zo stelt Herbert. "Als je de strategie niet splitst en niet één auto hebt om de Mercedes te dekken, kom je in de positie waarin zij terechtkwamen. Het was weer een verschrikkelijke beslissing van Ferrari."

Aanpassingsvermogen ontbreekt

De Britse oud-coureur ziet een duidelijk verschil tussen Ferrari en de andere topteams als het gaat om het reageren op onvoorziene omstandigheden tijdens de wedstrijd. Waar Red Bull Racing en Mercedes vaak flexibel zijn in hun aanpak, lijkt Ferrari volgens Herbert te vaak vast te houden aan een star plan dat vooraf is uitgedacht. Ze lijken zich simpelweg niet te kunnen aanpassen aan de situatie in een race, wat we wel zien bij Red Bull en Mercedes, die de mogelijkheid hebben om de strategie om te gooien wanneer dat nodig is", besluit Herbert.

