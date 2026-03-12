Het is niet Toto Wolff, maar de leiding van Mercedes die geïnteresseerd is in het minderheidsbelang van 24 procent in het team van Alpine, zo meldt Autosport. De directie van Mercedes wil de aandelen van investeringsgroep Otro Capital overnemen om een strategische 'B-team'-structuur te creëren, zo luidt het plan. Hiermee hoopt de Duitse renstal niet alleen de eigen positie te versterken, maar ook de terugkeer van Christian Horner in de Formule 1 definitief te blokkeren.

Horner, die vorig jaar werd ontslagen bij Red Bull Racing, voert namelijk een consortium aan dat eveneens aast op de Franse aandelen. Voor de Brit is een eigendomsrol bij Alpine momenteel de enige concrete route terug naar de paddock. Sinds zijn vertrek bij Red Bull in 2025 bevindt Horner zich aan de zijlijn. Wolff en de Mercedes-top willen echter voorkomen dat zij op motorisch gebied moeten samenwerken met hun voormalige concurrent. Omdat Alpine vanaf dit jaar al gebruikmaakt van Mercedes-motoren en versnellingsbakken, zou een instap van Horner betekenen dat hij direct toegang krijgt tot de strategische besluitvorming en data van de belangrijkste Mercedes-klant.

Mercedes mikt op strategische voordelen met Alpine

De interesse van Mercedes is ingegeven door de wens om een constructie op te zetten die vergelijkbaar is met die van Red Bull en Racing Bulls. Door een nauwere band met Alpine aan te gaan, kan Mercedes jonge talenten, zoals Andrea Kimi Antonelli, makkelijker stallen in de koningsklasse. Daarnaast biedt de samenwerking tussen de fabrieken in Enstone en Brackley grote voordelen met het oog op de nieuwe motorreglementen van 2026. Een aandelenbelang fungeert hierbij als een soort verzekeringspolis, waarmee Mercedes een voorkeursrecht verkrijgt mocht Renault in de toekomst besluiten het team volledig te verkopen.

