Ferrari reageert op kritiek Leclerc met opvallende ‘stuuraanpassing’

Hoewel de kritiek na de Grand Prix van Melbourne overduidelijk was op de huidige manier van racen binnen de Formule 1, kan er bij Scuderia Ferrari gelukkig nog wel wat humor vanaf. Het Italiaanse team haalt de uitspraak van Charles Leclerc uit Melbourne er nog eens bij en plaatst op social media het stuur van de Monegask in de SF-26, met daarop de game Mario Kart 64.

Door het vele energiemanagement dat nodig is om de 2026-powerunits op volle kracht te gebruiken, werd er de afgelopen weken veelvuldig grappend verwezen naar Mario Kart als nieuwe racestijl. De sport zit echter wel met de situatie in de maag. Zo wordt er na de race in China bekeken wat er kan worden aangepast om de situatie te verbeteren. Max Verstappen onthulde daarnaast op de persconferentie dat hij veelvuldig met de FIA en de Formule 1 heeft gesproken over diverse aanpassingen om de kritiek te laten verdwijnen.

Mario Kart 64

Vooralsnog is de situatie hoe die nu is, en aangekomen in China kan Ferrari er wel om lachen. Op het display van het stuur staat normaliter de informatie die de coureurs nodig hebben om de sessies door te komen, maar eenmalig is de game Mario Kart 64 erop gezet.

“This is like a mushroom in Mario Kart.” 👀🍄 Now we know why… pic.twitter.com/kz0QAAJlsi — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 12, 2026

