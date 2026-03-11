close global

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Australia, 2026

VIDEO | 'Nieuwe' Hamilton imponeert tijdens openingsrace: "Tussen de drie en vijf podiums" l GPFans Raceteam

VIDEO | 'Nieuwe' Hamilton imponeert tijdens openingsrace: "Tussen de drie en vijf podiums" l GPFans Raceteam

Sebastiaan Kissing & Brian van Hinthum

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Brian van Hinthum.

Mercedes reageert op beschuldiging van achterhouden informatie en komt met statement

  • Vandaag 19:46
  • 4
'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'

  • Vandaag 17:44
Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

  • 8 maart 2026 08:39
  • 10
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

  • 8 maart 2026 06:26
  • 6
'Mercedes verbergt ware snelheid om rivalen ADUO-tijd te ontnemen'

  • Gisteren 08:44
  • 6
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"

  • 8 maart 2026 12:15
  • 24

21:44
Recap
FIA grijpt voor tweede week op rij in, ‘positie Newey op losse schroeven’ | GPFans Recap
20:26
'RB22 van Red Bull Racing nog altijd zo'n tien kilo te zwaar'
19:46
Mercedes reageert op beschuldiging van achterhouden informatie en komt met statement
19:14
Video
VIDEO | Bonje tussen Mercedes en klantenteams, Verstappen wijst naar gemaakte belofte | GPFans Recap
18:27
Verstappen krijgt tijdens sponsorevenement in China razendpopulaire Labubu-poppetje
Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet Column

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

Vandaag 06:58 13
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco Oorlog Midden-Oosten

F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco

Gisteren 15:38 3
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden 2026-reglement

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

9 maart 2026 16:56 7
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

9 maart 2026 10:59 9
