'Nieuwe' Hamilton imponeert tijdens openingsrace: "Tussen de drie en vijf podiums"
Lewis Hamilton lijkt als een herboren persoon begonnen te zijn aan het nieuwe Formule 1-seizoen en meteen in de eerste race van het jaar kon de zevenvoudig wereldkampioen een podiumplek ruiken. In GPFans Raceteam worden de kansen van de Brit voor aankomend seizoen behandeld.
Hamilton kende een sterke zondag op het Albert Park Circuit. Nadat hij als zevende aan de wedstrijd begon, wist hij zich gedurende de race op te werken naar de vierde plaats, waarbij hij op een zeker moment zelfs op de derde positie reed. "Ik vond de race echt leuk om te rijden. Ik vond de auto echt leuk om te rijden. Ik keek naar de auto's voor me en er waren een paar goede gevechten heen en weer. Tot nu toe gaat het goed", zo vertelde Hamilton. Zijn uitspraken kwamen nadat we voor het seizoen al van de Brit hoorden dat hij als een soort van nieuw persoon aan dit jaar begonnen is en de oude Hamilton in 2025 achtergebleven is.
Hamilton is terug
Positieve geluiden rondom de recordkampioen, dus. GPFans-presentator Sebastiaan Kissing gooit een balletje op over Hamilton na zijn eerste prima race van dit seizoen en vraagt zich af wat er allemaal mogelijk gaat zijn met de toch wel sterk ogende Ferrari: "Hamilton niet op het podium, maar voor mijn gevoel: he is back. Of is dat te vroeg om te zeggen? Het zag er wel supersterk uit. Hij zei ook zelf dat als hij nog even kon doorrijden, dat hij op het podium had gestaan. Dat geloof ik ook echt wel. Het zag er gewoon goed uit. Gaan we Hamilton dan op het podium zien dit jaar?", vraagt hij in GPFans Raceteam.
Tussen de drie en vijf podiums
Algemeen Formule 1-expert en GPFans-redacteur Brian van Hinthum ziet dat wel zitten: "Daar durf ik mijn hand wel voor in het vuur te steken. Als Ferrari dit weet aan te houden, dan lijkt het alsof ze zeker Red Bull het vuur aan de schenen kunnen leggen. Zoals het nu in Australië leek, was het Red Bull en Ferrari en Mercedes daar dan boven. Als je er vanuit gaat - in normale races - dat Russell en Antonelli op het podium komen, dan heb je nog een plek over. Dat zal dan normaal gesproken tussen Verstappen en beide Ferrari's gaan. Misschien een keer Hadjar. Dan moeten er toch wel een paar mooie podiums in kunnen zitten." Kissing besluit met een kleine voorspelling: "Tussen de drie en vijf zou ik zeggen, toch? Ik ben benieuwd wat Hamilton gaat doen. Plotseling een positieve draai, daar hou ik van."
