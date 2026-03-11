close global

FIA past avondklok opnieuw aan in aanloop naar Grand Prix van China

FIA past avondklok opnieuw aan in aanloop naar Grand Prix van China

Brian Van Hinthum
De FIA heeft besloten om de avondklok voor de woensdagavond voorafgaand aan de Grand Prix van China aan te passen. De maatregel is genomen nadat logistieke uitdagingen zorgen voor een vertraagde aankomst van de Pirelli-banden op het circuit. Hierdoor krijgen de teams extra tijd om hun voorbereidingen te treffen.

Het is de tweede week op rij dat de internationale autosportbond zich genoodzaakt ziet om in te grijpen in het tijdschema van een raceweekend. De Formule 1 kampt aan het begin van dit seizoen met aanzienlijke reisverstoringen door geopolitieke gebeurtenissen, die hebben geleid tot grootschalige sluitingen van het luchtruim. In Shanghai mogen teams nu zes personeelsleden inzetten tijdens de normaal gesproken verboden uren, maar zij mogen zich uitsluitend bezighouden met het prepareren van de banden nadat deze door de leverancier zijn gemonteerd.

Marques geeft tekst en uitleg

Wedstrijdleider Rui Marques heeft in een officiële update laten weten waarom deze uitzondering noodzakelijk is voor het evenement in China. "Vanwege de logistieke uitdagingen voor de bandenleverancier als gevolg van vertragingen bij de aankomst van de vracht, in het bijzonder de noodzaak om de montage die gepland stond voor woensdag te herzien, zijn de volgende concessies gedaan", zo luidt de verklaring van de Portugees. Hoewel de teams extra tijd krijgen, is de FIA duidelijk over wat er wel en niet mag gebeuren op het Shanghai International Circuit tijdens de extra uren. Marques benadrukt dat de versoepeling specifiek gericht is op de werkzaamheden rondom het rubber van Pirelli en niet gebruikt mag worden voor algemene werkzaamheden aan de auto. 

Herhaling van Australië

De huidige situatie doet sterk denken aan het raceweekend in Melbourne van vorige week. Daar werden de eerste en tweede 'Restricted Period' op woensdag en donderdag zelfs volledig opgeschort nadat teams werden getroffen door onderbrekingen in hun reisplannen. Volgens verschillende rapporten werden vooral Ferrari en Racing Bulls hard getroffen; personeelsleden van beide renstallen zaten vast voordat zij eindelijk een vlucht konden bemachtigen naar het Albert Park Circuit. Hoewel de teams uiteindelijk op tijd arriveerden voor het weekend, zorgde de vertraging voor een flinke achterstand op de normale schema's. Voor de race in China hoopt de FIA met de huidige, iets beperktere aanpassing de rust in de paddock te bewaren.

