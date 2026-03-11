Topman Formule E: 'Formule 1 maakt fout, ze proberen te zijn zoals wij'
Topman Formule E: 'Formule 1 maakt fout, ze proberen te zijn zoals wij'
Alberto Longo, medeoprichter en Chief Championship Officer van de Formule E, heeft felle kritiek geuit op de nieuwe technische koers van de Formule 1. Volgens de topman maakt de koningsklasse van de autosport een strategische fout door elementen uit de elektrische klasse over te nemen. Hij spreekt zelfs van 'een fout' die gemaakt wordt.
De kritiek van de Formule E-architect volgt op de introductie van de nieuwe reglementen, waarbij de nadruk fors is verschoven naar hybride vermogen en actieve aerodynamica. Volgens Longo probeert de Formule 1 hiermee een terrein te betreden dat al jarenlang het domein is van zijn eigen kampioenschap. Dit zou volgens hem ten koste gaan van het spektakel waar de fans voor naar het circuit komen. Longo is van mening dat de sport trouw moet blijven aan de principes van lawaai en brute kracht.
Bij jezelf blijven
In een reactie bij Motorsport.com op de huidige ontwikkelingen liet Longo er geen gras over groeien. Hij vindt dat de Formule 1 een verkeerd pad heeft gekozen door de Formule E te imiteren. "De Formule 1 probeert te zijn zoals wij, en dat is een fout", aldus de topman. Hij waarschuwt dat deze verandering de amusementswaarde van de koningsklasse negatief beïnvloedt. Volgens Longo is de koerswijziging schadelijk voor het totale plaatje dat de sport aan de wereld presenteert: "Wij zijn een compleet ander verhaal. Zo zijn we vanaf dag één gepresenteerd. Het is niet het een of het ander; het is allebei. Maar het probleem is dat ze proberen meer op Formule E te lijken. Naar mijn mening, als fan, maken ze een fout. Ik ben er absoluut van overtuigd dat ze bij zichzelf moeten blijven, bij hun principes."
Laten praten
De onvrede over de nieuwe regels is niet nieuw. Eerder dit seizoen uitte Max Verstappen al zijn zorgen over de 50/50-verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen. De viervoudig wereldkampioen bestempelde de regels als "anti-racen", omdat coureurs op rechte stukken gedwongen worden tot 'lift and coast' om hun batterijen op te laden voor de volgende bocht. Ik denk dat er een heel oud Spaans gezegde is dat luidt: 'Laat ze praten'. Het is altijd goed om lawaai te maken. Het enige wat ik kan zeggen is, zoals ik altijd zeg, dat ik een grote fan ben van de Formule 1. Ik ben er absoluut van overtuigd dat ze bepaalde reglementen hebben ingevoerd die hun spektakel en hun show waarschijnlijk een beetje schaden. Ik denk dat ze steeds dichter bij ons komen. We hebben geen exclusiviteit, maar we hebben wel al expertise op dat gebied", besluit Longo.
