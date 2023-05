Formule 1 blaast Grand Prix in Imola af, Horner vertelt over ontmoeting met Ford | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Woensdag 17 mei 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De gehele woensdag stond in het teken van de Grand Prix van Emilia-Romagna, al was het helaas niet op de manier waarop we gehoopt hadden. Het gebied en de bewoners in Noord-Italië worden al een flinke tijd geteisterd door noodweer, waardoor sommige plekken zelfs geëvacueerd zijn en de mensen in het gebied met een groot probleem zitten. Het heeft de Formule 1 doen besluiten om een streep te zetten door de Grand Prix van komend weekend. Dat zorgde natuurlijk voor genoeg nieuws.

Clarkson over Verstappen vs. Pérez: "2016 bewijs dat beste rijder niet altijd wint"

De strijd tussen Max Verstappen en Sergio Pérez houdt de gemoederen flink bezig. Wie heeft de bovenliggende hand in de strijd tussen twee teamgenoten en wie staat er aan het einde van het jaar met de beker in zijn handen? Journalist Tom Clarkson denkt het wel te weten.

F2-paddock Imola onder water, 'deze ochtend vergadering over doorgang Grand Prix'

Het gebied rondom Autodromo di Imola, de provincie Emilia-Romagna waar aankomend weekend de Formule 1-Grand Prix met dezelfde naam moet plaatsvinden, gaat al enige tijd gebukt onder extreme weersomstandigheden. Eerder deze maand viel er binnen een korte periode een hoeveelheid regen die normaliter per maand valt. De wateroverlast in Noord-Italië heeft voor een hoop problemen gezorgd waarbij helaas meerdere mensen zijn omgekomen. Het is nu voor de derde maal in twee weken tijd code rood. Vóór deze maand was het slechts vier keer code rood in dertig jaar tijd.

Horner vertelt over ontmoeting Ford: "De CEO kwam binnen met petje van Pérez"

Christian Horner heeft verteld over zijn eerste ontmoeting met Bill Ford, de voorzitter van de Ford Motor Company, en met CEO Jim Farley. De teambaas van Red Bull Racing legt uit naar de Grand Prix van São Paulo te zijn gevlogen via Detroit waar afgelopen november voor het eerst werd vergaderd over een samenwerking tussen de Oostenrijkse renstal en de Amerikaanse autofabrikant. Farley liet blijken al fan te zijn van Sergio Pérez, de teamgenoot van Max Verstappen.

Formule 1 hakt knoop door: Grand Prix van Emilia-Romagna wordt afgeblazen

De Formule 1 heeft samen met de organisatie en de teams besloten om de Grand Prix van Emilia-Romagna af te blazen. Het nieuws komt nadat er wekenlang noodweer is geweest in het gebied en de sport wil vooral het accent leggen op het bieden van de hulpverlening. Al wekenlang wordt het gebied in Emilia-Romagna geteisterd door extreme weersomstandigheden. Formule 2-personeel is dinsdagmiddag geëvacueerd van het circuit en overstromingen maken het gebied niet veel veiliger. Vicepremier Matteo Salvini riep eerder al op om het weekend te annuleren en daar geeft de sport dus nu gehoor aan.

De Telegraaf: Inhalen van Grand Prix van Emilia-Romagna in 2023 schier onmogelijk

Woensdag ging er een definitieve streep door de Grand Prix van Emilia-Romagna wegens de rampzalige weersomstandigheden in het gebied in Noord-Italië. Inmiddels wordt er natuurlijk volop gekeken naar mogelijkheden om de race in te halen, maar de keuzes zijn schaars en volgens bronnen binnen de Formule 1 zal de race hoogstwaarschijnlijk niet worden ingehaald.