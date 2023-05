Vincent Bruins

Woensdag 17 mei 2023 10:36

Christian Horner heeft verteld over zijn eerste ontmoeting met Bill Ford, de voorzitter van de Ford Motor Company, en met CEO Jim Farley. De teambaas van Red Bull Racing legt uit naar de Grand Prix van São Paulo te zijn gevlogen via Detroit waar afgelopen november voor het eerst werd vergaderd over een samenwerking tussen de Oostenrijkse renstal en de Amerikaanse autofabrikant. Farley liet blijken al fan te zijn van Sergio Pérez, de teamgenoot van Max Verstappen.

Ford zal in 2026 na 22 jaar weer terugkeren in de Formule 1. In 2004 verkochten ze het team van Jaguar, waar ze volledig eigenaar van waren, aan Red Bull en ze verkochten Cosworth, waarmee ze hun motoren bouwden, aan voormalig IndyCar-teameigenaren Gerald Forsythe en Kevin Kalkhoven. Ford zal een belangrijke partner worden in het produceren van het batterijsysteem dat over drie seizoenen een grotere rol zal spelen in de power units.

Artikel gaat verder onder video

Tussenstop in Detroit

"Het gebeurde allemaal in de herfst van vorig jaar," vertelde Horner tijdens een conferentie van de Financial Times. "Alles ging heel snel, omdat ik hoorde dat Ford overwoog terug te komen in de Formule 1 en wij zochten een partner voor dit nieuwe project voor de motor die we produceren voor 2026. Dus op weg naar Brazilië maakte ik een tussenstop in Detroit. Daar ontmoette ik Bill Ford en Jim Farley. Ik denk dat het ijs meteen was gebroken, toen Jim binnenkwam voor de eerste vergadering met een pet van Sergio Pérez op."

OOK INTERESSANT: Horner verklaart samenwerking met Ford in plaats van Honda: "Het werd te ingewikkeld"

Deze sleutelrol speelt Ford

"We hadden een geweldige ontmoeting," vervolgde de 49-jarige Brit. "Soms kun je meteen merken of het gevoel goed is. Ford wilde graag terugkomen in de sport en ze waren onder de indruk van wat we aan het doen zijn. Een verbrandingsmotor bouwen volgens de reglementen in de Formule 1 met volledig duurzame brandstof is een vaardigheid die onze mensen hebben en we hebben veel vertrouwen in hen. De batterijtechnologie is echter iets waar we heel weinig kennis van hebben en het zal 50 procent van het vermogen van de auto's vertegenwoordigen. Dus ik denk dat Ford daar, met name op het gebied van elektrificatie, een sleutelrol gaat spelen om ons te helpen in 2026 goed te presteren."