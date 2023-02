Vincent Bruins

Woensdag 15 februari 2023 18:56

Op 3 februari werd de Red Bull RB19, de nieuwe bolide van Sergio Pérez en Max Verstappen, onthuld in New York City. Daarnaast werd ook een samenwerking met Ford Motor Company vanaf 2026 aangekondigd. Christian Horner legt uit waarom de Oostenrijkse renstal geen toekomst meer ziet met Honda.

In oktober van 2020 kondigde Honda aan om eind 2021 te stoppen met de Formule 1 om zich te focussen op elektrische productieauto's. In 2021 won Verstappen het wereldkampioenschap, terwijl Red Bull druk bezig was om Red Bull Powertrains op te starten. In 2022 ging niet alleen de rijderstitel, maar ook het constructeurskampioenschap naar Red Bull. Honda heeft ondertussen aangegeven zich toch te hebben ingeschreven als motorfabrikant voor 2026, maar de energydrankfabrikant heeft uiteindelijk gekozen voor Ford. Horner legt uit waarom.

Duidelijk verschil

"We hebben de relatie onderzocht voor na 2025," legde de teambaas van Red Bull uit over Honda. "Het werd echter logistiek gewoon te ingewikkeld. Dat de motorfabrikanten zich nu hebben ingeschreven, betekent niet per se dat ze er in 2026 daadwerkelijk zullen zijn." Horner wilde niet riskeren dat Honda toch geen nieuwe motor zou bouwen voor wanneer de nieuwe technische reglementen ingaan. "We wensen Honda uiteraard veel succes in de toekomst. Er is echter natuurlijk een duidelijk verschil tussen het project voor 2026 waar Red Bull Powertrains zich nu op focust en de relatie met Ford, en het nauw samenwerken met Honda om de beste prestaties die we kunnen halen uit de gehomologeerde motor tot en met het einde van 2025, te optimaliseren."

Pushen tot en met 2025

"Toen we aan dit avontuur [met Red Bull Powertrains] begonnen, was er duidelijk een wijziging van het plan," vertelde de 49-jarige Brit verder over het moment in 2020, toen hij te weten kwam dat Honda zich zou terugtrekken uit de Formule 1. "Gelukkig stemde Honda ermee in om motoren te blijven leveren tot het eind van 2025, terwijl we op onze beurt onze middelen voor 2026 aan het opbouwen waren. Dat contract loopt dus tot en met 2025. We hebben daar een geweldige werkrelatie. Het is een fantastisch bedrijf en, onder de huidige technische reglementen, zullen met Honda pushen tot aan de laatste race van seizoen 2025."

