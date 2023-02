Remy Ramjiawan

McLaren-CEO Zak Brown bevestigt dat de renstal de opties aan het overwegen is op het gebied van de power units. Het team beschikt tot en met 2025 over Mercedes-krachtbronnen, maar de Amerikaan onthult dat er voor de periode daarna nog niets is vastgelegd.

Vanaf 2026 geldt het nieuwe motorreglement en diverse partijen hebben zich ingeschreven, waaronder een aantal nieuwkomers. Audi is achter de schermen bezig om een power unit te bouwen, maar ook Honda zal terugkeren als motorleverancier. De Japanners hebben op dit moment nog een samenwerking met Red Bull Racing, maar vanaf 2026 gaat het team uit Milton Keynes als Red Bull Ford door het leven. The Race onthulde eerder al dat er verkennende gesprekken zijn geweest tussen Honda en McLaren en het team bevestigt dat het de samenwerking met Mercedes aan het heroverwegen is.

Nog geen knopen doorgehakt

Hoewel Brown blij is met de samenwerking met Mercedes, sluit hij een overstap bij Motorsportweek niet uit. "We zijn erg blij met Mercedes. We hebben wat tijd om te beslissen wat we willen doen in 2026 en daarna. Ik denk dat het spannend is voor de Formule 1 dat er zoveel fabrikanten in de sport komen", zo opent de Amerikaanse CEO. Het partnerschap met Mercedes is sinds 2018 van kracht en hoewel de krachtbron sinds 2014 erg dominant was, lijkt de power unit in het nieuwe reglement het af te leggen tegen de motoren van Ferrari en Red Bull Racing.

McLaren MCL60

'Geen haast'

Brown wil niet expliciet weg bij Mercedes, maar met de komst van meerdere 'nieuwe' fabrikanten heeft hij simpelweg een aantal opties. "Ik denk dat het de groei en opwinding voor de sport laat zien. Het is zeker iets wat Andrea [Stella] en ik langzaam aan het bekijken zijn; we hebben geen haast en we zijn erg blij met Mercedes, dus we zullen zien hoe de zaken zich in het komende jaar ontwikkelen voordat we een beslissing nemen", sluit Brown af.

