Remy Ramjiawan

Donderdag 9 februari 2023 19:33

Volgens The Race is Honda begonnen met het onderzoeken van de opties om een partnerschap vanaf 2026 aan te gaan. In de jacht op zo'n partnerschap zou het Japanse merk uitgekomen zijn bij het team van McLaren. De twee partijen hebben voor het laatst vanaf 2015 tot en met 2017 samengewerkt en dat was op z'n zachtst gezegd geen succes.

Afgelopen week werd bekend dat Honda vanaf 2026 weer officieel als motorleverancier in de Formule 1 aanwezig is. In eerste instantie werd er gedacht aan een samenwerking met Red Bull Racing, waarmee de Japanners inmiddels een aantal wereldtitels heeft weten te pakken. Maar omdat Honda eind 2021 de sport verliet, richtte Red Bull het Powertrains-project op en heeft het team Ford aangewezen als de nieuwe partner. Honda moet daardoor uitwijken naar een nieuwe renstal en zou zijn uitgekomen bij McLaren.

Verkenningsfase

Volgens het Britse medium bevinden de gesprekken tussen de twee partijen zich op dit moment nog in de verkenningsfase. McLaren heeft op dit moment namelijk nog een overeenkomst met Mercedes. De Duitse partij levert de krachtbronnen tot en met 2025 en de hoop van Honda is dat zij dat stokje vanaf 2026 mogen gaan overnemen. Naast McLaren zou Honda ook wel oren hebben naar een samenwerking met Williams. Dat team heeft echter onlangs James Vowles aangenomen als teambaas en het ligt in de lijn der verwachting dat de voormalig rechterhand van Toto Wolff het contract met Mercedes zal voortzetten, ook na 2025.

Terugkeer in F1

De reden dat Honda besloot om te stoppen in de Formule 1 was omdat het merk zich wilde gaan richten op de elektrificatie. Uiteindelijk zijn de Japanners teruggekomen op die beslissing, want in 2022 kwam de naam van HRC (Honda Racing Corporation) weer prominent op de RB18 te staan. Het nieuwe motorreglement waarbij de power units op 100 procent duurzame en synthetische brandstoffen gaan rijden en de uitbreiding van het elektrische gedeelte van de power unit heeft het merk weer doen overwegen om terug te komen in de koningsklasse.

