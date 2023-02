Waarom McLaren eigenlijk 'niet helemaal tevreden' is met de MCL60

Remy Ramjiawan

Dinsdag 14 februari 2023 19:53 - Laatste update: 19:53

Het team van McLaren heeft maandag de MCL60 onthuld. Met de wagen die speciaal wordt opgedragen aan het erfgoed van Bruce McLaren, wil het team weer terugkeren naar de bovenste plekken. Met Andrea Stella aan het roer is het team een nieuwe weg ingeslagen qua ontwikkeling en de Italiaan geeft toe dat het even kan duren voordat het team daarvan gaat profiteren.

Stella neemt de plek als teambaas in, nadat Andreas Seidl de overstap maakte naar Sauber, als nieuwe CEO. Ook bij de coureurs is er wat veranderd. Oscar Piastri krijgt, na een jaartje langs de zijlijn te hebben gestaan, dan eindelijk zijn kans om te laten zien wat hij in een Formule 1-auto kan. Veel ogen zullen gericht zijn op het groeibriljantje uit Australië, want Piastri wist niet alleen het Formule 3-kampioenschap in zijn eerste jaar te winnen, datzelfde deed hij toen hij in de Formule 2 reed.

Artikel gaat verder onder video

MCL60

Het team wist vorig jaar sporadisch op te vallen met de MCL36 en de problemen met die auto zijn inmiddels verholpen, zo legt Stella tijdens de presentatie uit: "We hebben meerdere gebieden met kansen geïdentificeerd. Het goede nieuws is dat ze vrijwel allemaal zijn aangepakt. Ik wil niet te specifiek worden, maar ze hebben zeker voornamelijk te maken met aerodynamica. Aerodynamica is de naam van het spel in de Formule 1, dus het is geen mysterie."

Andrea Stella

Verwachtingen temperen

Toch tempert de nieuwe teambaas de verwachtingen voor het nieuwe seizoen. Tijdens de winterstop heeft het team namelijk een aantal nieuwe ideeën opgedaan, maar er was simpelweg niet genoeg tijd om dit voor de start van het nieuwe seizoen te implementeren. "Hoewel we blij zijn met de ontwikkeling van de auto op de meeste gebieden, zijn er ook gebieden waar we wat ons wat laat realiseerden om daar de prioriteit aan te geven. Dus we zijn nog niet in staat geweest om in deze richting op korte termijn te ontwikkelen", zo legt hij uit.

Oscar Piastri

Start van het seizoen

Stella doelt op het feit dat we aan het begin van het jaar misschien niet te veel mogen verwachten van McLaren, maar dat er in de loop van het seizoen wel een aantal upgrades aankomen. "We weten realistisch gezien dat de top drie te ver weg staat en dat we wel een mogelijkheid hebben om het vierde team te worden. Maar op korte termijn moeten we realistisch zijn." Ondanks dat het team dus niet direct het seizoen start met de best mogelijke auto, wijst Stella wel naar de vooruitzichten. "Er zitten al goede ontwikkelingen in de pijplijn, die waarschijnlijk al vroeg in het seizoen op de auto moeten gaan zitten. Daarmee zouden we een behoorlijke stap vooruit moeten gaan zetten, maar we zijn niet naïef", zo legt de teambaas uit. Concluderend: "Dus we zijn tevreden, maar eigenlijk ook weer niet helemaal tevreden met de auto waarmee we starten."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)