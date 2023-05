Vincent Bruins

Het gebied rondom Autodromo di Imola, de provincie Emilia-Romagna waar aankomend weekend de Formule 1-Grand Prix met dezelfde naam moet plaatsvinden, gaat al enige tijd gebukt onder extreme weersomstandigheden. Eerder deze maand viel er binnen een korte periode een hoeveelheid regen die normaliter per maand valt. De wateroverlast in Noord-Italië heeft voor een hoop problemen gezorgd waarbij helaas meerdere mensen zijn omgekomen. Het is nu voor de derde maal in twee weken tijd code rood. Vóór deze maand was het slechts vier keer code rood in dertig jaar tijd.

De weersverwachtingen voor de komende dagen zien er ook niet best uit voor Emilia-Romagna. Afgelopen nacht heeft het flink geregend en ook vandaag zal het niet een compleet droge dag worden. Morgen krijgt het gebied rondom het circuit van Imola eindelijk even adempauze. De zon zal tevoorschijn komen en de regenkans zakt naar 5 tot 15 procent. Voor vrijdag staan er echter alweer buien klaar en volgens de huidige verwachtingen houden die sowieso tot en met zondag aan.

Santerno overstroomd

De rivier Santerno die het stadje Imola scheidt van de Autodromo, dreigt te overstromen. Uit veiligheidsoverwegingen werd gistermiddag het circuit geëvacueerd en dus kunnen er momenteel geen voorbereidingen worden getroffen voor de Grand Prix van aankomend weekend, want de teams mogen ook vandaag niet naar het circuit. De aanwezige journalist Albert Fabrega deelde deze foto op Twitter en laat zien dat de paddock van de Formule 2 overstroomd is. De paddock van de Formule 1 en de pitstraat zouden nog niet onder water staan.

Buenos días. Me llegan estas imágenes de Imola. El paddock y boxes de F1 están ok. Las zonas más bajas como F2 están con mucha agua. Hoy se ha prohibido al personal ir al circuito hasta que sean avisados. #f1 #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/jzDnRqP54p — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) May 17, 2023

Vanochtend vergadering

Afgelopen nacht zou het team van Alpine uit voorzorg het hotel hebben moeten verlaten. Dat meldde ESPN-journalist Nate Saunders en hij verwachtte dat Alpine niet het enige team was dat een andere slaapplek moest vinden. F1TV-commentator Alex Jacques wist ons vervolgens te vertellen dat er allerlei wegen zijn afgezet door de lokale politie in de buurt van Faenza wat op slechts een paar kilometer van het circuit ligt. De aanwezige, doorgaans goedgeïnformeerde journalist Adam Cooper is verteld dat er deze ochtend nog een vergadering zal plaatsvinden over of de Grand Prix kan plaatsvinden of niet. Wat één van de discussiepunten zou zijn, is of bijvoorbeeld ambulances van en naar het circuit kunnen in het geval van een ernstig ongeluk op het circuit, nu allerlei wegen en bruggen gesloten zijn, en of veiligheidsdiensten het zich überhaupt kunnen veroorloven om zich te concentreren op de Grand Prix tijdens deze overstromingen. Zeker duizend mensen in het gebied zijn ondertussen ook al geëvacueerd. Deze beelden laten van boven de schade zien.