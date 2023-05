Brian Van Hinthum

Alfa Romeo bezet momenteel een achtste plek in het wereldkampioenschap en Valtteri Bottas en Zhou Guanyu hebben de nodige pijn en moeite om punten bij elkaar te sprokkelen: zes stuks in vijf races. Er komen upgrades voor het team aan in Imola en dus is de Chinese coureur in ieder geval blij dat er verandering aanstaande is.

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Alfa Romeo gebleken. De Zwitserse renstal heeft grote moeite om in de punten te rijden en in de eerste vijf races van het seizoen wist men nog niet verder te komen dan zes schamele punten. Bottas greep er vier tijdens de openingsrace van het seizoen in Bahrein, waardoor het er in eerste instantie goed leek uit te zien voor het team. Daar kwamen in de vier races daarna echter slechts twee puntjes bij, toen Zhou als negende over de streep kwam in Melbourne.

Zhou is opgelucht

Tijd voor verbetering dus, meent ook de Chinees. Alfa Romeo neemt richting de Grand Prix van Imola upgrades voor de wagen mee en Zhou denkt dat het de renstal een stuk verder naar voren kan brengen. "Eindelijk komen er upgrades aan", citeert RaceFans de man uit Shanghai. "Het nieuwe pakket gaat relatief goed zijn. Ik denk dat er een paar tienden in zitten. Als team hebben we dat écht nodig. Vooral qua race pace hebben we het ontzettend zwaar", claimt Zhou.

Andere teams zitten niet stil

Head of trackside Xevi Pujolar vertelt ook het één en ander over het pakket. Hij lijkt een stuk minder optimistisch dan Zhou en benoemt dat ook de concurrentie niet stil heeft gezeten. "We hebben een pakket klaarliggen voor Imola en hopelijk gaat dat ons helpen. Ik weet zeker dat de rest ook een pakket voor Imola heeft. Het hangt er vanaf wat de rest allemaal meebrengt. Als iedereen hetzelfde blijft, zal het wat meer helpen. Het is voor ons een significante stap, maar we zullen zien."